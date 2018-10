Riñas reinaron en la madrugada de este lunes en cercanías de la Villa Olímpica

La intolerancia vuelve a ser protagonista en Cartagena. Este lunes festivo las autoridades dieron a conocer el balance de seguridad y orden público durante el fin de semana, en especial, durante la madrugada de este lunes festivo. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, se registraron un total de 305 riñas en diferentes sectores de la ciudad.

El día sábado 13 de octubre fueron atendidas 70 riñas, el domingo 14 de octubre se presentaron un total de 111 riñas y en la madrugada del lunes festivo 68 riñas.

En Chiquinquirá, avenida Venao Flórez, la Bomba del Tigre y en el Líbano fueron atendidas varias riñas qué, según habitantes de estas comunidades, se presentaron después de terminado un evento de baile de picó al interior de la Plaza de Toros. Consultado por ElUniversal.com.co, el secretario del Interior, José Carlos Puello, aclaró que durante el evento no se presentaron riñas y que el balance recibido por las autoridades fue positivo.

“El balance que me entregan las autoridades es positivo. No hubo riñas durante el baile de picó. El aforo fue de 4 mil personas, que fue lo que se le permitió a los encargados del evento para que se ubicaran en la arena y en el primer anillo de la plaza. Se hicieron presentes más de 20 brigadistas de la Secretaría del Interior para custodiar que la gente no se pasara las vallas, hubo presencia del ESMAD y la gente entró y evacuó sin inconvenientes el escenario”, sostuvo el funcionario.

Algunos residentes de barrios en los alrededores de la Villa Olímpica denunciaron que algunos establecimientos y eventos abiertos al público no cumplen con el horario de cierre establecido que es hasta las 11:00 de la noche, y que por el contrario, muchos se escudan bajo un permiso de extensión de horario.

Al respecto, el secretario del Interior, José Carlos Puello, aclaró que existen barrios en la ciudad priorizados donde los permisos para establecimientos comerciales es hasta las 11:00 de la noche, sin extensión de horario bajo ninguna circunstancia.

“La Secretaría del Interior no da permisos hasta las 6:00 de la mañana.Todas estas personas que van a organizar salseros, maxitecas, bailes, piden permiso para pasarse de las 11:00 p.m. porque saben que el permiso es hasta esa hora y, si se le otorga, el permiso es máximo hasta las 12:00 a.m.”.

Así mismo explicó que el reto es aplicar y llevar a cabo estrategias de tolerancia y cultura ciudadana para disminuir estas cifras en Cartagena.

“Muchas veces las situaciones de alteración de orden público se presentan es cuando la gente sale de este tipo de eventos y salen un poco alicoradas y tienen acceso a los barrios. Es decir, esto tiene que ver con la convivencia, con la tolerancia. Y esto no sólo ocurre después de un evento de baile de picó, sino que ocurre si hacen un quinceañero, si hacen una fiesta y ojalá deje de existir, porque debemos cultivar la tolerancia y es ahí donde debemos trabajar”.

