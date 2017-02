"EPS Salud Vida no ha pagado a la clínica, por eso no nos atienden"

Usuarios de la EPS Salud Vida en Cartagena y algunos municipios de Bolívar, llegaron ayer bien temprano a cumplir sus respectivas citas en la Clínica General del Caribe, con el fin de recibir la atención médica requerida para cada caso.

Sin embargo, para sorpresa de ellos, funcionarios de la entidad de salud les negaron la prestación del servicio bajo el argumento de que la EPS tiene una millonaria deuda con la clínica, razón suficiente para dar por terminado el convenio con la empresa prestadora de los servicios de salud.

Javier Tirado, un usuario señaló que “nos acercamos aquí y nos encontramos con la noticia de que no se pueden prestar los servicios. Lo que nos dicen es que se terminó el convenio y muchos usuarios nos quedamos esperando la respuesta de la Gerencia”.

Por su parte, Patrcia Hernández, otras de las afectdas explicó que "solicité a la gerente de Salud Vida, señora Ketty Truchón, aquí en la oficina del barrio España del por qué a mi no me atendieron en la Clínica General del Caribe, donde nos manifestaron que por falta de pago no atienden a los pacientes. Tenía un seguimiento con ortepeda y no me prestaron los servicios. Tengo más de dos años de estar pagando por medicamentos que ellos no me entregan”, aseguró la paciente, quien además confirmó que debió pagar de manera particular la atención con el especialista.

El Universal intentó comunicarse con la gerente Ketty Truchón al número 6629016 extensión 101, pero no fue posible obtener una respuesta sobre la problemática.