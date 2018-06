Salvavidas demostraron un 90 % de efectividad para temporada turística

A través de cuatro pruebas supervisadas por el Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional, Distriseguridad entrenó y evaluó a los 70 salvavidas de la ciudad. El objetivo era determinar qué capacidades físicas y de resistencia poseen los salvavidas para proteger la vida de los bañistas cartageneros y visitantes. (Le pueden interesar: En dos días arranca la temporada turística) El balance es positivo.

Víctor Hugo Arango, director de Distriseguridad, resaltó que “hubo una efectividad ponderada del 90 %”, invitando a los bañistas a disfrutar las playas con tranquilidad, “porque tenemos un cuerpo de salvavidas bien dotado, entrenado y con condiciones psicofísicas aptas para protegernos en el mar”.

Destacó que se escogió al Departamento de Buceo y Salvamento para entrenar y evaluar a los salvavidas, porque tienen registro Icontec, ISSO 9001, Bureau Veritas, y registro calificado por parte del ministerio de Educación en el programa de Tecnología de Buceo y Salvamento Marítimo y Fluvial.

Las pruebas

1. Nadar a estilo libre (crol) 100 metros en un tiempo máximo de dos minutos, para evaluar la capacidad de reacción e inmediatez para auxiliar a un bañista en el menor tiempo posible.

2. Recorrer al menos 30 metros nadando debajo del agua, modalidad de buceo llamada apnea dinámica. Es aplicada cuando el bañista está en riesgo y se desespera en su afán de salir del agua. El rescatista se sumerge para salir detrás él y sujetarlo por la espalda, poniéndolo a salvo sin arriesgar su vida.

3. Permanecer debajo del agua y en el mismo punto al menos 90 segundos (apnea estática), para medir la tranquilidad y capacidad pulmonar. Esta técnica se aplica cuando el cuerpo del bañista se ha sumergido y hay que buscarlo por debajo del agua.

4. Flotar o sostenerse en el agua al menos 10 minutos sin ayudas (boyancia). Se utiliza cuando la víctima está alejada de la orilla y se rescata.

Al término de las pruebas, Alexander Guzmán Rojas, director del Departamento de Buceo y Salvamento, manifestó que “hemos hecho un gran trabajo. Hay un excelente grupo. La conducta nos ha arrojado personas muy capaces, muy comprometidas con su oficio, su profesión, y le podemos dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía, que tiene unos seres integrales que están en pro de salvarles la vida”.

Cuídese

El director de Distriseguridad recomendó a los bañistas acatar el horario de playas, que es de 7 a. m. a 6 p. m., para evitar incidentes como el ocurrido el pasado 19 de junio. “A las 6: 25 de la tarde, un par de personas entraron a playa y una jovencita casi sufre un accidente en el mar. Carperos, vendedores ambulantes y un policía la extrajeron del mar y le practicaron los primeros auxilios, pero fue una situación que se hubiera evitado si hubieran seguido las instrucciones de los salvavidas”.

Recomendó además no ingresar al mar bajo los efectos de sustancias psicoactivas, no perder de vista a los menores de edad, no acercarse a los espolones y no ingresar a playas prohibidas, como la de Crespo.