Salvavidas inicia Semana Santa con 29 rescates

El baño de mar es uno de los planes más apetecidos por cartageneros y turistas durante Semana Santa. Y, consciente de ello, Distriseguridad dispuso que el Cuerpo de Salvavidas trabajara al 100 % de su capacidad desde ayer y hasta el próximo 1 de abril. En total, 70 salvavidas están custodiando 22 kilómetros de playas.

Solo entre las 10:30 de la mañana y la 1 de la tarde de ayer, los salvavidas obtuvieron siete “victorias tempranas”, destacó Víctor Arango, director de Distriseguridad. “Empezando esta temporada turística tuvimos siete grandes resultados, o victorias tempranas, que pudieron convertirse en tragedias o accidentes fatales, y se trató de siete rescates”.

A las 6 de la tarde, cuando culminó el horario de uso de playas, informó que se habían atendido 22 rescates adicionales, para un total de 29. De estos, 22 se registraron en Bocagrande. Hasta el sábado solo se habían registrado 30 rescates en este mes.

Arango puntualizó cuáles fueron los siete primeros rescates. “Aproximadamente a las 10:40 de la mañana, “en las playas del Hilton (El Laguito) se rescató un hombre de 28 años, cartagenero; la corriente se lo llevó sin darse cuenta. En la playa de Castillogrande, alrededor de las 10:30, otro hombre aproximadamente de 33 años, también de Cartagena, sufrió la misma situación, la corriente se lo llevó. Hay una fuerte corriente en estos días. Ese es un asunto previsible y fue anunciado por el CIOH”.

Indicó que “alrededor de las 11:30 de la mañana, en la playa del hotel Las Américas (en La Boquilla), dos turistas, el papá de origen norteamericano y su hijo colombiano, se estaban bañando y la corriente los azotó muy fuerte. El papá tenía a su hijo agarrado de las manos, pero en cerca de 20 segundos la corriente los alejó unos 150 metros de la playa. El papá salió a flote pero el niño no; enseguida cuatro salvavidas reaccionaron y alternadamente, en un ejercicio de salvamento en equipo, pudieron sacar al niño sano y salvo”.

El director de Distriseguridad advirtió que cuatro de los siete rescates se presentaron en las playas frente al hotel Almirante, en Bocagrande. “A las 11 de la mañana, un hombre de 50 años fue sorprendido por la corriente; a las 11:30, dos mujeres de 18 y 19 años también tuvieron este tipo de situación; y a la 1 de la tarde, un joven de 16 años sufrió lo mismo”.

Hizo un reconocimiento a los 70 salvavidas, en especial a los que efectuaron rescates, en las playas del Hilton: Luis Córdoba; Castillogrande: Robert Herrera; Las Américas: Marlon Ramírez, Jorge Hernández, Janer Franco y Gustavo Peña; y en el Almirante, Henry Cardoza y Deibis Villa. “Por ellos es que no se presentan casos fatales”, destacó Arango.

Cinco recomendaciones

1. Respetar el horario establecido (7 a. m. a 6 p. m.).

2. No ingresar al mar en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

3. No perder de vista a los menores de edad.

4. No acercarse a los espolones.

5. No ingresar a las playas prohibidas o identificadas con la bandera roja.

No ingrese a estas playas

Prohibidas y sin presencia permanente de salvavidas están nueve playas: la de Los Pescadores, playas de Crespo, las ubicadas en inmediaciones del monumento Unión de los Océanos, Café del Mar y Alcatraces; frente al Colegio Los Salesianos, Bocana, Marlinda y frente al semáforo de Marbella.

De acuerdo al Decreto 1228 de 2014, la vigilancia permanente de estas playas le corresponde a la Secretaría del Interior y a la Alcaldía Menor.

Salud en las playas

Adriana Meza Yepes, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), manifestó que por la llegada de Semana Santa, “en los módulos de playa tenemos técnicos en atención prehospitalaria, que garantizarán la atención de primera mano a los turistas y bañistas que puedan tener golpes, reacciones alérgicas y problemas de presión, recordando que en las temporadas en que hemos estado cubriendo playas, la presión, las cefaleas y los traumas menores han sido las principales causas de atención”.

Recalcó que “nuestra mayor recomendación a los bañistas es buena hidratación y bloqueador solar para evitar insolaciones, deshidrataciones y complicaciones a largo plazo, como el cáncer de piel. A quienes toman medicamentos regulares no dejar de tomarlos y a los que van a visitar los monumentos mucha hidratación, para poder tener en Cartagena una Semana Santa saludable y garantizar la atención en salud de calidad y oportuna que estamos planeando”.