Sandra reclama atención oportuna a Comfamiliar EPS

“Aún no nos han llegado los medicamentos”, es lo que Comfamiliar EPS informa a los familiares de Sandra Toro Majul, cada que preguntan cuándo podrán aplicarle la quimioterapia que tenía programada para el pasado 24 de enero.

A la mujer, de 43 años, le realizaron una mastectomía total en el seno derecho y un vaciamiento de los ganglios axilares, a raíz de un carcinoma ductal infiltrante, y en marzo de 2016 inició tratamiento con quimioterapia.

Ante las trabas de la EPS, el 11 de agosto del mismo año un fallo de tutela protegió sus derechos fundamentales. Este no fue suficiente para que se le brindaran los servicios requeridos y el 23 de octubre de 2017 un fallo de incidente de desacato requirió “enérgicamente” el cumplimiento de la tutela, no obstante, sigue sin recibir tratamiento oportuno.

“Desde que ella está en ese tratamiento ellos han tenido la actitud reiterativa de suspenderlo, lo cual pone en riesgo la efectividad terapéutica”, aseguró Sheyla Martínez, cuñada de Sandra.

Advirtió que personal de la EPS “en cualquier momento llama y cancela. Por citar el último caso, ella tenía quimioterapia el 24 de enero y la llamaron para decir que no iban a poder aplicársela porque el medicamento no había llegado. Ellos se escudan en los proveedores, pero en ocasiones pasadas los he contactado y responden que la EPS no les ha solicitado medicamentos, por lo que uno se da cuenta que es una excusa”.

Martínez indicó que la hermana de su esposo “debería recibir el tratamiento cada 21 días y el último lo recibió el 24 de diciembre. Además, ella tiene que estar en control con el oncólogo cada mes y le pusieron la cita para mayo, es decir, no hay una atención efectiva ni oportuna siendo que la de ella es una enfermedad de carácter prioritario porque así lo establece la Ley Sandra Ceballos”.

Comfamiliar responde

Ana Patricia López Ríos, directora administrativa de Comfamiliar, informó a El Universal que a Sandra le ordenaron un ciclo de quimioterapias con el protocolo “Transtuzumab, Ondasetron ampollas y Ondasetron tabletas”, el cual “fue cancelado al distribuidor y en estos momentos se encuentra en proceso de entrega, en consecuencia, se estableció comunicación con la paciente para informarle la fecha en que se aplicará el ciclo en cuestión”.