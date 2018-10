Incongruencia, clave en la apelación de Aquarela

Que la inspectora de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2, Paola Serna, pasó por alto el principio de la congruencia en la audiencia del pasado martes, en la que ordenó mantener la suspensión de obras en Aquarela, restituir áreas de antejardín y pagar una multa de 156 millones 248 mil 400 pesos; será uno de los alegatos que usará David Garzón Gómez, apoderado de Promotora Calle 47 SAS, para sustentar su apelación. Lea aquí (Aquarela prepara apelación contra suspensión y multa)

Así lo manifestó a la inspectora y a las autoridades presentes en esa última audiencia. Según Garzón hubo un “vicio gravísimo. La inobservancia del principio de congruencia en las actuaciones sancionatorias del Estado. Es decir, que exista una correspondencia entre el cargo formulado y la decisión que usted va a tomar (...) Si usted me plantea un cargo, yo tengo que conocerlo para enfilar mi defensa, pedir las pruebas que sean necesarias y, con esta decisión, usted desconoció este principio de congruencia”.

Desde el Sitio Oficial Aquarela, como aparece el proyecto habitacional en Twitter, se señaló que el fallo fue incongruente porque “el objeto de la audiencia era el cumplimiento de la licencia en materia de aislamientos. Lo que hizo la inspectora fue pronunciarse sobre la legalidad de la licencia, lo que le está vedado”.

Al respecto, Garzón manifestó que “desde el día uno, en la audiencia del 9 de marzo”, la inspectora Serna estableció que, con soporte de las arquitectas de la Secretaría de Planeación, no pretendía revisar la legalidad de la licencia sino verificar si lo construido se encontraba “acorde a lo preceptuado en la licencia (...) Usted no dijo establézcanme si se lesiona o se desconoce el espacio público. Pero esto mutó a otra cosa, se convirtió en que se tenía que contar el aislamiento desde un punto distinto y que un antejardín quedaba en espacio público. Eso no respeta u observa el principio de congruencia”.

“El mayor error”

Para el abogado, el informe técnico en el que la inspectora se basó para sustentar su decisión contiene un error.

“Es que las arquitectas contaron esos cinco metros que constituyen el aislamiento y que debía conservar la construcción desde el cerramiento en malla, que acotación hecha por el Igac está en la línea verde. Si lo cuentan desde el cerramiento en malla, por supuesto la torre (de Aquarela) está montada dentro de los cinco metros de aislamiento. Yo pregunté de dónde sacan que el cerramiento en malla es el punto a través del cual se deben contar los cinco metros. Ellas me dieron respuestas contradictorias. Primero, que esa línea verde corresponde al perfil vial aprobado, lo cual causa curiosidad porque las áreas no corresponden y en la calle 35 no hay perfil vial aprobado”.

Luego, le dijeron que el aislamiento se contaba desde el cerramiento porque este “siempre había estado” y “dividía la linea privada de la linea pública”.

Garzón señaló que “si las arquitectas se hubieran valido del dictamen pericial aportado por el Igac se hubieran dado cuenta que antes de construir Aquarela no existía el cerramiento. Este lo construyó Aquarela y se aprobó por la Resolución 594 de 2015, que autorizó la licencia de demolición, construcción y cerramiento para seguridad”. Solicitó a la inspectora o a su superior, que en segunda instancia de este proceso será el secretario del Interior, responder por qué se están contando los cinco metros de aislamiento desde el punto en mención.

La decisión

Cabe recordar que el 9 de octubre, la inspectora de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2, Paola Serna, decidió: declarar “infractora” a la Promotora Calle 47 SAS, constructora del proyecto habitacional, por infringir normas urbanísticas; imponerle una multa de 156 millones 248 mil 400 pesos, por tal infracción; y ordenarle la restitución de 619,59 metros cuadrados, correspondientes a áreas de antejardín que presuntamente invaden espacio público, en un término de dos meses.

Qué sigue

Según conoció este medio, la inspectora radicaría hoy el expediente del caso ante la Secretaría del Interior. “En línea con ello, Aquarela presentará ante la Secretaría del Interior un memorial, solicitando se fije fecha para la sustentación de la apelación”, dijo un vocero del proyecto habitacional.

Este trámite se realizaría la próxima semana para resolver el destino de la torre uno Aquarela.

