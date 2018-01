¿Se acabó el vaivén del CAP Bicentenario?

A un año y seis meses de culminada su construcción, la espera por la inauguración del Centro de Atención Permanente (CAP) Bicentenario llegaría a su fin en los próximos dos meses. Al menos así lo sostienen los residentes del barrio, quienes son los principales afectados.

“Lo que estábamos esperando eran las dotaciones. Ya comenzaron a entregarlas y una vez estén completas traerían al personal médico para que comience a prestar servicios. Confiamos en que a más tardar en marzo tengamos el centro de salud abierto. Siempre hemos tenido la fe y la esperanza de que se acerca el día de la entrega”, manifestó Merli Miranda Paternina, coordinadora del comité de salud de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Ciudad del Bicentenario.

Jorge Eliécer Alzamora Morales, vicepresidente de la JAC, explicó que tras ganar una licitación abierta por la Alcaldía de Cartagena, el 30 de diciembre pasado la empresa Tecni grup comenzó a ingresar la dotación requerida al CAP Bicentenario.

“El centro de salud estaba paralizado y en vaivenes, pero el alcalde encargado, Sergio Londoño, firmó contrato con Tecni grup y esta comenzó a ingresar los equipos. Van en un 60 o 70%. Por fin, después de tanto tiempo, vemos que la entrega va en serio”.

Sobre la fecha de apertura en que basa su confianza la comunidad, Alzamora sostuvo que una fuente fidedigna del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), le comentó que “lo más probable es que se dé entre finales de febrero e inicios del mes de marzo”. El anuncio avivó la esperanza en la comunidad.

“Confiamos en Dios en que las cosas se den para bien en esa fecha. No tener CAP ha sido muy duro, sobre todo para el adulto mayor y para la primera infancia porque al momento de una urgencia a veces no hay taxi o no hay un medio de transporte adecuado para sacarlos. La mayoría se traslada al CAP de El Pozón pero algunos tienen que ir más lejos”, dijo Marlyn Padilla Torregrosa, del comité educativo de primera infancia de la JAC.

“La entrega -añadió- está avanzado en pro del bien común. Después iniciaríamos conversaciones para la adecuación y el cerramiento del CAP”. Esto porque la instalación construida con recursos del Ministerio de Vivienda está junto a un caño, rodeada de maleza, y no cuenta con iluminación.

Sin fecha confirmada

El Universal consultó al Dadis sobre la entrega del centro de salud y la entidad informó que hoy analizaría en qué porcentaje de avance va la entrega de la dotación para calcular la fecha de entrega.

La ESE Hospital Local Cartagena de Indias, que sería la encargada de operar el CAP, según informó Dadis en abril de 2017, dijo que espera una reunión con esa dependencia para convenir la prestación de servicios.