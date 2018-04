Se adoptarían normas para complementar el POT

Ante el fracaso de la reforma del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que por ley se debe actualizar en este período administrativo, la Secretaría de Planeación indicó que se adoptarían instrumentos de regulación que complementen al documento vigente, para el desarrollo del territorio.

Irvin Pérez, secretario de Planeación de Cartagena, señaló que “se presentarán al Concejo Distrital las diferentes iniciativas para que sea esa corporación la que tome las decisiones respecto al ordenamiento territorial mientras se expide un nuevo POT”.

El último traspié que sufrió el POT fue la solicitud de liquidar el contrato con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) el pasado 27 de marzo, al considerar el Distrito que la entidad nacional no cumplió con sus obligaciones contractuales.

“En primer lugar, no se entregó el informe financiero que describa a detalle la justificación del valor definido para el proceso. En segundo lugar, los documentos entregados no reúnen las condiciones establecidas en el contrato, ya que no han sido allegados de la manera en que se estableció y finalmente, a la fecha, todas las comunicaciones con Fonade han sido insatisfactorias, por lo que resulta imposible verificar que el consultor se encuentra desarrollando actividades tendientes a la entrega oportuna de los productos.

“Una cláusula del contrato señala que Fonade debe entregar los productos correspondientes al Distrito, previstos en el contrato de consultoría, una vez hayan sido objeto de recibo a satisfacción por parte de la interventoría técnica supervisada por el Departamento Nacional de Planeación, razón por la cual esta secretaría no puede asumir que los productos presentados corresponden a los productos que debe entregar Fonade”, agregó el secretario, quien no dio fecha para tener el documento listo.

No hay claridad

Además de liquidar el contrato con Fonade, el Distrito asegura que han emprendido otras acciones para seguir el proceso de actualizar el POT, entre ellas, una mesa de trabajo con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique.

“En este momento, lo que estamos requiriendo es tener claridad respecto de la terminación y la liquidación del contrato, teniendo en cuenta que no existen los estudios de riesgo que se necesitan para la correcta y adecuada formulación del POT”.

El Universal le consultó al presidente del Concejo Distrital, Wilson Toncel, sobre esta medida pero al cierre de esta edición no hubo respuesta de su parte.

Prometen sacarlo adelante

Los aspirantes a la Alcaldía de Cartagena han manifestado su interés en sacar adelante el POT y coinciden en que la norma es fundamental para reorganizar a la ciudad en términos urbanísticos.

“Es el momento de tomar el POT y presentarlo de manera definitiva, y tengo como fecha límite que en marzo de 2019 lo presentaremos ante el Concejo de Cartagena”, señaló Andrés Betancourt en una entrevista hecha por este medio.

David Múnera anotó que Cartagena necesita el POT con urgencia y que “nadie está interesado en cambiar el POT en Cartagena porque este POT permite todo tipo de corrupción. Está hecho a la medida de la corrupción, de la violación a la ley, de construir una ciudad sin planificación, sin organización”.

“Me comprometo públicamente a dejar aprobado a 31 de diciembre de 2019 el POT(...) para que podamos tener orden en la ciudad y no ocurra lo que pasó con el edificio Aquarela”, puntualizó Antonio Quinto Guerra.