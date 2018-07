Se cayó el cielo raso en un salón de la Institución Educativa Santa María

Un nuevo hecho pone en evidencia el mal estado de la infraestructura de los colegios oficiales de la ciudad, en esta ocasión el turno fue para la Institución Educativa Santa María.

Ayer, en horas de la madrugada, el cielo raso de uno de los salones se desplomó en su totalidad a causa de la acumulación de agua por las fuertes lluvias.

“A raíz de las lluvias que se presentaron, el cielo raso de uno de los salones de la institución cedió y por fortuna no había estudiantes. Venimos haciendo el reporte ante Secretaría de Educación de las diferentes fallas que presenta la institución ya que la infraestructura tiene 50 años y ya tiene vencido el tiempo de utilidad”, dijo Marcelo Martínez, rector de la institución.

Según una placa que se encuentra en la entrada de la institución, se le hicieron obras de reparación general en 2015 bajo el gobierno de Dionisio Vélez.

“Solicitamos que se hagan las reparaciones y adecuaciones necesarias ya que en el colegio no contamos con los rubros necesarios para mantenimiento y adecuación de este tipo de infraestructuras”, puntualizó Martínez.

Otros problemas

El rector puso en conocimiento que el principal problema que presenta este colegio, es que se inunda cada vez que llueve.

“Tenemos un gran problema cuando llueve porque quedamos inundados y eso hace difícil el acceso de los estudiantes, estas aguas como no tienen una salida a través de los drenajes nos toca conectar motobombas para que sea expulsada a la calle y eso a su vez nos genera un problema con la comunidad”, dijo Martínez.

Esta situación de humedad ya tiene paredes agrietadas que ponen en riesgo a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Crisis de infraestructura

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Bolívar, Sudeb, sigue insistiendo en la declaratoria de una emergencia educativa en Cartagena.

“La situación cada día nos da más la razón, hemos dicho que el 80% de las instituciones están en mal estado y cada día vemos que una de esas instituciones presenta problemas en su estructura física. Hoy hemos visto como en la Institución Educativa Santa María se cayó el cielo raso y afortunadamente no hubo daños en los niños porque no se encontraban en la institución, nos preocupa que la administración distrital diga que la situación de los colegios públicos es por la falta de la gobernabilidad, eso no puede ser justificación”, dijo Moisés Venner, miembro del Sudeb.