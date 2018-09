Se enamoró del mar y ahora es un ecoguía de careteo

Se cree un pez porque desde que tiene uso de razón se tira al agua y permanece casi todo un día dentro. Le encantan los corales, sentir la conexión con los peces cada vez que está bajo el agua y conocer nuevos paisajes dentro de su territorio. Hace poco conoció los nombres científicos de los corales, cómo se forman, dónde se ubican y cuál es su fin en la naturaleza, un “sueño hecho realidad”. Se trata de Andy Barrios Molina, un joven de 24 años de la comunidad insular de Barú, que este viernes se graduó como ecoguía turístico submarino con certificación en conservación de arrecifes coralinos.

No fue uno de los primeros 10 beneficiados de su comunidad, pero con la salida de unos jóvenes, él tuvo la oportunidad de ingresar y aprovechar esta oportunidad única.

“Esto empezó como una propuesta en la cual necesitaban jóvenes que les gustara directamente el mar y que conocieran el mar. Yo no estaba titulado, porque hubo muchos, pero se retiraron, entonces pude entrar. Se me dio la oportunidad. Me gustó porque pude resolver inquietudes que tenía sobre todo el territorio como tal, de las especies de corales que habitaban dentro de las zonas que nosotros hemos nadado durante años”, relató Andy mientras esperaba su llamado para obtener el diploma y su carnet.

Sin lugar a dudas se mostró contento de principio a fin. Dijo que le encantaron las capacitaciones, que duraron casi un año, porque conoció la parte del mar que antes quizá dañaba con las malas prácticas diarias.

“La experiencia fue algo único porque hemos aprendido a relacionarnos en el medio que tenemos, las cosas que tenemos y que a veces desconocemos. Esta experiencia nos ayudó a trabajar directamente con el turismo de una manera más eficiente. Es la forma de garantizar un servicio a las personas desde el conocimiento, que no se pueden tocar los arrecifes porque se mueren”, señaló.

Estaba de gala, vestía un pantalón de tela vino tinto con una camisa manga larga. Sus otros nueve compañeros se sentaron cerca y vieron todo su proceso de avance en un video.

A su lado estaba Ider Antonio Vargas Gil, de 27 años y también de la comunidad de Barú. Tiene un hijo a quien piensa mostrarle todo el paisaje y la riqueza marítima que tienen en su isla.

“Estamos en un proceso de limpieza en el mar. Tenemos que capacitar a los niños sobre la importancia de los corales, para no matarlos sino conservarlos para que en un futuro tengamos qué mostrarle a nuestros hijos, nietos. Observándolos se valora más que tocándolos, porque si lo hacen podrían causarle la muerte”, señaló Vargas Gil.

Para él lo más importante fue conocer la importancia del coral, pues sin ellos los peces no existirían en el territorio. También qué es un coral, atreverse a conocer las especies de coral que tienen en su sector marino y aprender más sobre el ecoturismo.

Ellos no fueron los únicos, otros 13 jóvenes de la comunidad de Orika en Isla Grande también se capacitaron y se graduaron. Podrán ofrecer sus servicios turísticos en hoteles de las islas, saber qué zonas son las ideales para el careteo y contarle a quienes los visitan las especies que habitan. En esta cuna de pescadores y navegantes, donde el mar inspira la cultura, los jóvenes mostrarán el cambio de mentalidad para cuidar y proteger el hábitat marino.

“Recibieron un curso integral, conocen las especies, no solo de corales sino de peces. Estos muchachos están haciendo historia. Parques Nacionales a través de su equipo de educación ambiental y ecoturismo capacitó en todo el tema de ordenamiento, características generales del parque, aportó en el tema de especies, pero principalmente el tema de qué es el parque, cuáles son sus límites y qué podemos ofrecerles a los turistas que llegan al territorio”, señaló la teniente de navío Stephanie Pauwels Romero, jefe del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo.

Parques se encargará de señalizar las zonas identificadas por la comunidad y los científicos donde hay más corales, que están en condiciones óptimas para realizar actividades turísticas.

“Me encantó esta propuesta, el certificado dice que tengo la posibilidad de trabajar dignamente, empleo para apropiarnos de nuestro territorio y que conocemos la zona en la que navegamos”, finalizó Andy con una gran sonrisa.

La iniciativa

Hace dos años, el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo junto con el Oceanario Islas del Rosario, Fundación Marina y las comunidades de Orika (Isla Grande) y Barú, presentaron un proyecto ante Anadarko y Aquabiosfera para financiar una de las iniciativas comunitarias enfocadas hacia el ecoturismo.

El objetivo es conservar el área protegida, haciendo prácticas de actividad económica como el snorkel o careteo como medio económico de sustento para ellos y sus familias. Se trató de ‘Fortalecimiento a Ecoguías de Orika y Barú en la práctica del careteo en el sendero submarino del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, con énfasis en restauración Coralina’.