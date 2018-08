Se encontraron 23 menores de edad en operativo para proteger la niñez

El Distrito, la Policía Nacional, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) Y Migración Colombia se tomaron el Centro Histórico. Realizaron un operativo nocturno para atender y garantizar la seguridad de los menores en la ciudad y minimizar la explotación infantil.

Como resultado, se logró asistir a 23 infantes (18 niños y 5 niñas), a quienes trasladaron al Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Plaza de Los Coches. Junto a sus padres, se inició un proceso de intervención y se trasladó a un menor hacia un centro hospitalario, ya que se encontraba bajo el efecto de alucinógenos.

“Con este tipo de acciones se demuestra el compromiso que tenemos con nuestros niños. Seguiremos sumando acciones en el Centro Histórico para que Cartagena se mantenga como una ciudad sostenible”, explicó Yolanda Wong, alcaldesa (e) de Cartagena.

Caso al PMU

En inmediaciones del restaurante Nautilus fue encontrado un niño de 10 años que acompaña a su abuela, una mujer de más de 70 años, que se dedica a la venta de chance.

Cuando los funcionarios del ICBF y de la Secretaría del Interior le preguntaron qué hacía con su nieto a las 9 de la noche en el Centro, la mujer con lágrimas en los ojos advirtió: “es que no tengo con quien dejarlo. Yo no lo pongo a trabajar, me lo traigo para que no caiga en las garras de la droga, que es lo que se ve en mi barrio. Este es mi nieto y quiero que sea como Yerri Mina. Por eso lo voy a meter en un equipo de fútbol”, dijo.

Al llegar al PMU le brindaron asesoría y le advirtieron que no podía andar con su nieto mientras ejercía su trabajo, ya que los niños merecen estar en el entorno familiar. El Distrito hará seguimiento a estos casos a través de un equipo interdisciplinario de funcionarios.