¡Se hizo la luz! El Skate Park ya está iluminado

La pasión de los deportistas que practican el BMX y el skateboard en Cartagena es más fuerte que sus temores. Los jóvenes, que a diario se reúnen en el Skate Park en Chambacú, se exponían a la inseguridad que representaba la falta de iluminación en el sitio, en donde dos meses después de su inauguración los delincuentes hicieron de las suyas y robaron los cables y las lámparas.

Pero eso dejó de ser un problema. Ayer, jueves 25 de mayo, volvió la luz al parque. El Skate Park es el único espacio de la ciudad acondicionado que estos deportistas tienen para realizar sus actividades, por esa razón se quejaron en varias oportunidades para que volviera a ser iluminado.

Pese a que al lado del parque está la estación de Policía Caribe Hoy, ellos no se sentían cómodos en la oscuridad. Además, aseguran que muchos consumidores de drogas se reunían en los alrededores aprovechando la falta de luz. Por esta razón, Alumbrado Público hizo la recuperación en apoyo con el Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena (Ider), que ya hizo el reconocimiento deportivo al Club BMX Natural Cartagena, que se beneficia de las instalaciones del Skate Park.

El parque fue inaugurado el 5 de marzo de 2016 y contaba con 28 lámparas LED y ocho reflectores de alto brillo, pero seis meses después de la gran noticia, los focos no volvieron a encenderse.

Lo que más les preocupaba a los deportistas era un mal golpe. Sí, el hecho de que no hubiese iluminación podía ocasionar caídas por la poca visibilidad, pero aún así no dejaban de asistir. Asimismo, les inquietaba que podían ser víctimas de atracos o agresiones por parte de delincuentes, pero por fortuna no fue así.

Wilmar Mendoza, gestor social en Cartagena, asegura que al parque asisten a diario al menos 200 deportistas, que van en diferentes turnos.

"He acompañado a los muchachos del BMX para que se les pueda brindar dentro de la administración distrital esos espacios en donde puedan desarrollar su deporte y tener el buen aprovechamiento de su espacio y tiempo libre. Ayer se instalaron aproximadamente unas 10 o 12 lámparas en el parque, que duró casi un año sin luz", manifestó.

Mendoza también recordó que varios jóvenes se dirigieron a la estación de Policía para pedir acompañamiento de los patrulleros, puesto que personas ajenas a las que normalmente van a hacer deportes, llegaban al lugar para consumir sustancias alucinógenas.

"Los muchachos me manifestaron que no obtuvieron respuesta y que los uniformados hicieron caso omiso. De hecho me dijeron que entregarían al Secretario del Interior copias de las cartas que llevaron a la estación", agregó.