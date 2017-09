Con presencia del Alcalde, se desmontan mallas y láminas de zinc en Ceballos

Las quejas e indignación por el cercado que le pusieron a los habitantes del barrio Ceballos, en la mañana del jueves, continuaron este viernes. La presidenta de la acción comunal de ese sector, Martha Ángulo, denunció que el Distrito quería ocultarlos para que el papa Francisco no los viera durante su recorrido para llegar a Contecar, en donde oficiará la santa misa, el domingo 10 de septiembre, y se mostró muy preocupada por la “estigmatización” que está sufriendo su comunidad.

La líder manifestó, también, que a pesar de que el alcalde (e) Sergio Londoño Zurek dio la orden de parar con el montaje, ayer en la tarde, los trabajos siguieron durante la noche y ellos no estaban dispuestos a aceptarlo.

Por esa razón, el mandatario local llegó hasta el barrio, hacia las 8:20 de la mañana, para darle solución a la problemática.

“Esto era una situación de la gerencia de la corporación de turismo (Corpoturismo), aquí no creemos que haya ningún tipo de malos manejos, ni de desacuerdos de política, Cartagena está por encima de esas cosas y el papa tiene que venir a una ciudad que esté unida y reconciliándose. Queremos acabar con esas especulaciones negativas. Problemas como este se presentan en el montaje de todos los eventos. ¿Son inaceptables? Sí, son inaceptables. Por eso estoy aquí apersonandome de la situación. Desde ayer estamos tomando las medidas y correctivos necesarios”, dijo Londoño.

Minutos más tarde, se inició el desmontaje de las mallas metálicas y láminas de zinc, ordenado y autorizado por Corpoturismo y el Alcalde, quien aseguró que se instalarán vallas convencionales, como las que se han implementado alrededor del Centro Histórico, en la avenida Pedro de Heredia y San Francisco. También habrá más refuerzo policivo.

“Corpoturismo, quien gerencia el evento, ya se comprometió a que de los lugares en donde hay personas, se van a desmontar las láminas y las mallas, para poner vallas convencionales. Pero aquí hay un precipicio, una pequeña caída y hay que tener mucho cuidado para que no se caigan y no suframos alguna herida o alguna contravención en ese momento de evacuación masiva de Contecar”, dijo.

Londoño aclaró que el cerramiento se aprobó desde la gerencia de Corpoturismo y “no me habían consultado el tema de las láminas de zinc, por eso tomamos los correctivos junto con el contratista y la corporación de turismo”.

¿Sabotaje?

Luego de que la W Radio informara que dicha situación responde a un intento de sabotaje para hacer quedar mal a la administración distrital, el Alcalde manifestó que no tenía conocimiento de ello.

“Esperaría que no sea ningún plan de sabotaje. No tenemos conocimiento de eso. Hablaré con la W Radio para que, si pueden, me cuenten cuál ha sido la fuente de esa información, pero hasta el momento nosotros estamos tranquilos. Cartagena está marchando con esperanza hacia la visita del santo padre”.