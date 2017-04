Se prolonga la espera por la UPA de El Líbano

Como una acción desesperada para llamar la atención del Gobierno local e instarlo a “revivir” los servicios médicos en la Unidad Primaria de Atención (UPA) de El Líbano, “muertos” desde hace tres años, el pasado 22 de marzo la comunidad se unió en un velorio simbólico.Lea aquí (Video: Con velorio, comunidad reclama reapertura del UPA del barrio El Líbano)

‘Manolo UPA’, como denominaron al difunto dentro del simulado féretro, recibió rezos y flores por parte de allegados y amigos. “Esperamos que el velorio sea la gota que rebose la copa para que a Manolo y a su administración se les ablande el corazón y nos abran este puesto de salud porque lo necesitamos”, dijo en ese entonces Dilia Aurela Castro, residente de El Líbano.

En efecto, esa acción generó una reacción. En la tarde del mismo día, la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Adriana Meza Yepes, informó que el consorcio Salud Heroica entregaría las obras de la UPA en 45 días, es decir, el próximo 6 de mayo e incluso podría ser antes de esa fecha. (Lea aquí: Mañana será el velorio simbólico del centro de salud que nunca ha funcionado)

“Se comprometieron a terminar las pocas obras que faltan y entregarlas antes de 45 días. Esa es una fecha tentativa con base en lo que nos han dicho los constructores, solventando un tema jurídico y económico”, aseguró Meza Yepes el pasado 22 de marzo.

NO VAN A CUMPLIR

En entrevista con este medio, el alcalde Manolo Duque sostuvo que por problemas jurídicos el centro de atención en salud no será entregado en la fecha anunciada.

Explicó que “a la UPA de El Líbano le hace falta el ascensor. En realidad yo podría entregarlo hoy, podría funcionar sin ascensor porque está lista y solo tiene dos pisos. Es decir, la gente podría subir por la escalera y tiene hasta rampa para personas con discapacidad, pero como el contrato dice que tiene que tener un ascensor, no lo podemos poner a funcionar así. Esas son las cosas de la ley que no comparto”.

El mandatario dijo que “sinceramente, no creo que vayamos a cumplir con el plazo porque los papeleos aquí se demoran demasiado. Si envío una solicitud al Ministerio (de Salud y Protección Social) se demoran dos meses en responder y el problema lo tengo yo acá. Todos los días le busco salida a eso y todos los días un abogado me pone peros porque debemos cumplir la ley”.

MÁS DIFICULTADES CON LA SALUD

El alcalde de los cartageneros manifestó que el pasado jueves visitó el barrio Nelson Mandela, “y allá hay algo peor” en relación a los servicios de salud.

Indicó que “tumbaron el centro de salud que había para hacer uno nuevo y nunca lo hicieron, o sea, la gente es atendida en una ‘casuchita’, de una por una, que además está en un sitio inseguro. O sea, el Distrito está pagando un plan de contingencia que no es ideal y nos toca a nosotros asumirlo, pero le dije a la comunidad que esa fue herencia de la administración pasada”.

Duque manifestó que con los residentes de Nelson Mandela, “me comprometí a hacerles un centro de atención nuevo. Al final de los cuatro años de mi periodo van a quedar mejor que nadie, pero les recalqué que ahora mismo no me pidan que lo haga porque estoy resolviendo el problema de El Líbano y otros. Si no he podido entregar los centros de salud que están listos, menos podré hacerlo pronto con uno que no está listo”.

PARA CUÁNDO

El secretario de Infraestructura, José Santiago Carrasquilla, informó que la instalación del ascensor se estaría iniciando la próxima semana.

“A pesar de que la infraestructura está lista, el ascensor aún no, por lo que estaría recibiéndose en dos meses la obra, terminada y lista, para entregar a la ESE, que se encargará de acuerdo a sus competencias de ponerla al servicio de la comunidad”, dijo Carrasquilla.

Añadió que mañana recibirá las obras de los centros de salud de Pontezuela y de Fátima, en el Centro Histórico, 100% terminadas. “Siguen en orden de entrega Arroyo de Piedra, en tres semanas; Caño de Loro y UPA El Pozón, en un mes; y Socorro en dos meses”.