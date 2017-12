Se vence una nueva fecha de entrega del mercado de Santa Rita

Aunque el pasado 22 de de noviembre, Yolanda Wong, directora de la Escuela de Gobierno, aseguró que las obras en la plaza de mercado de Santa Rita, que empezaron en 2014, serían entregadas este 1 de diciembre, hoy una nueva fecha se vence.

Por ello una decena de vendedores del antiguo Santa Rita y los reubicados del mercado de Bazurto se apostaron a las afueras de la plaza de venta para exigir que el Gobierno abra las puertas de este lugar.

Mary Giraldo, comerciante del Santa Rita, afirmó que luego de 4 años de remodelación la plaza de mercado no es entregada. "Esto se ha convertido en un elefante blanco. El Gobierno Distrital dijo que Santa Rita abriría sus puertas hoy, pero no es así, por eso queremos solicitarle al alcalde Sergio Londoño una reunión con él, no queremos más intermediarios. Pedimos que sea él que se apersone de esto y que Santa Rita no siga causando un detrimento patrimonial a la ciudad".

En octubre la Mesa de la Unidad del mercado de Santa Rita presentó un pliego de peticiones al Distrito, sin embargo, Giraldo afirmó que funcionarios de la Alcaldía argumentaron que aún el pliego está en estudio. (Lea aquí: Hay consenso entre comerciantes para definir apertura del Santa Rita Plaza)

Por su parte, Yolanda Wong, quien ha estado al frente de este proceso, afirmó a ElUniversal.com.co que Santa Rita está listo y dotado de todos las herramientas necesarias para su funcionamiento, pero no se habilita porque los comerciantes no aceptan las condiciones presentadas por el Distrito.

"Se llegó a un acuerdo con ellos que se les darán dos años de periodo de gracia, en los que no pagarán administración. En cuanto al capital semilla, ellos la semana pasada pasaron una propuesta que no quieren un crédito condonable con Bancóldex, sino que piden que el Distrito les regale 10 millones de pesos a cada uno y esto no se puede. Ellos en cada mesa de trabajo quieren una petición nueva, nosotros hemos cumplido todas", sostuvo.

Wong agregó que en las próximas horas el alcalde Londoño dará respuestas definitivas a las solicitudes de los vendedores, sin embargo asegura que el tema del capital semilla no será posible.

El nuevo Santa Rita

La nueva edificación cuenta con 238 locales comerciales de los que 139 están adjudicados a los antiguos vendedores del Santa Rita y comerciantes reubicados del mercado de Bazurto. 94 de ellos se otorgarán mediante contrato de uso o cesión de punto de venta público. Los 5 locales restantes se entregarán en modalidad de arrendamiento, 3 para uso como cuartos fríos, uno para hielo y otro para actividades de envíos y recaudos.

Además la plaza está sectorizada, es decir, delimitada por zonas de frutas, verduras, variedades, etc.

Así ha sido el proceso

2014: En febrero de este año iniciaron las obras de remodelación.

2015: El exalcalde Dionisio Vélez entregó la inconclusa obra el 31 de diciembre de 2015, último día de su mandato.

2016: La segunda semana de enero se inauguraría la plaza de mercado, bajo las ordenes del exalcalde Manolo Duque, pero esta se pospuso.

A lo largo del año los comerciantes exigieron varias adecuaciones a los locales, los cuales se efectuaron y requirieron de una inversión adicional, por lo que el valor de

la obra superó los $ 14.000 millones.

2017: En agosto de este año, se esperaba que por fin se pudiera inaugurar pero por diferencias entre el Distrito y el gremio de comerciantes esto no fue posible.

El 25 de octubre la mesa de comerciantes formuló y presentó al Distrito un pliego de peticiones sobre algunos requerimientos relacionados

con el reglamento interno, periodo de gracia y capital semilla.

Días después, el Distrito dio respuestas a algunas de las solicitudes expuestas en el pliego de peticiones. Sin embargo, estas no llenaron las expectativas de los vendedores.