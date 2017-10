Secretaría de Educación sí entregó información publicada en El Universal

Este viernes el secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, se hizo presente en el Concejo Distrital, en el debate propuesto por los cabildantes, para analizar el cierre de 90 colegios privados que no cumplen con los requisitos legales para su funcionamiento.

Hernández Amín comenzó su intervención explicando el proceso que conllevó a la entidad a evaluar más de 100 instituciones educativas en la ciudad que no cumplen el marco legal y que debían ser sometidas a una “evaluación” para su posterior cierre. Durante su pronunciamiento, Hernández Amín se quejó -a su juicio- sobre el manejo de la noticia que realizó este medio y que se "malinterpretó" el mensaje que esta dependencia quería envíar a la ciudadanía.

En una primera publicación, El Universal anunció que la Secretaría de Educación evaluaba el cierre de 100 instituciones educativas que funcionaban dentro de la ilegalidad. (Lea:Secretaría de Educación evalúa el cierre de cien colegios privados)

En esta información, que fue enviada a través de un comunicado oficial, el secretario Jaime Hernández Amín advirtió: “no permitiremos que se siga engañando a la comunidad en establecimientos que carecen de legalidad y que perjudican al estudiando”.

La Secretaría reveló, además, que en varios colegios ya se había efectuado el cierre; pero Hernández Amín expresó ante el recinto que lo expuesto por este medio no “fue transmitido” de la forma como él presentó la información.

“Debo decir que yo aprecio y leo mucho El Universal pero las dos noticias en las que sale información que yo no transmití (…) La información que yo siempre he dado, está en un video que publiqué en mis redes sociales, es de un listado del Ministerio de Educación de más de 100 colegios que puede que tengan situación de ilegalidad”, expuso.

El funcionario sostuvo que nunca dio la orden de “cerrar” colegios y hace un llamado de atención al periódico porque la noticia publicada en la edición impresa y web el pasado 10 de octubre y titulada “El cierre de 90 colegios es "inminente” no fue como él autorizó.

“Cuando llega esta lista, yo inmediatamente exijo revisión de esta lista. (...)Porque es una lista que se va depurando. Esa fue mi orden (...) Hago un llamado de atención al periódico El Universal donde estuve conversando más de una hora y media que la noticia que sale no fue lo que yo dije”, indicó.

No obstante, en esta noticia, este medio recogió declaraciones de Neil Fortich, asesor jurídico de la Secretaría de Educación, quien detalla el número de estudiantes afectados con el cierre de las instituciones educativas y la forma como los colegios “ilegales” evadían el control de la entidad para seguir funcionando.

El Universal le recuerda al asesor Neil Fortich la entrevista que otorgó a este medio, en la que sostiene: “Nosotros vamos a proceder de manera inmediata con los colegios que no cumplan los requisitos para que los estudiantes no sigan siendo perjudicados”. El asesor sentenció que desde la Secretaría no se puede seguir legitimando la ilegalidad.

Fortich aseguró que las declaraciones que nos entregó fueron “autorizadas” por Jaime Hernández Amín. “Di unas declaraciones autorizadas por el señor secretario, soy un hombre serio, riguroso, de manera tal que el más sorprendido con el anuncio de El Universal soy yo. El secretario habla en un video donde habla de cifras concretas (…) Mi nombre no va a quedar en tela de juicio con ese titular de El Universal. ¿Qué estarán pensando mis familiares, mis amigos y mis estudiantes? A mí se me respeta”, dijo ante los cabildantes.

En la nota publicada en nuestra edición impresa de hoy 13 de octubre de 2017, el secretario de Educación, Jaime Hernández Amín, aseguró a El Universal que no autorizó la difusión de ninguna lista, ni mucho menos ordenó el cierre de los establecimientos educativos. (Lea:"No autoricé difundir la lista de colegios": secretario de Educación)

El Universal se permite informar que conoció y accedió a la lista de colegios privados con orden de cierre por la misma Secretaría de Educación del Distrito.

Audio de Neil Fortich refiriéndose al cierre de colegios