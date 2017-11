Seguridad en Bruselas está mejorando

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Bruselas, Dalmiro Sandoval de Ávila, dijo ayer que la situación de inseguridad que se vivía en esa zona, unos meses atrás, ya se está reduciendo.

Según Sandoval de Ávila, esa gracia se ha conseguido mediante gestiones en compañía de la Secretaría del Interior del Distrito, la Estación de Policía del barrio El Paraguay y el CAI del barrio María Auxiliadora.

El fruto de ese trabajo han sido los patrullajes permanentes y la conformación de un frente de seguridad en la Calle Eduardo Santos, que han logrado la reducción ostensible de los atracos en moto, los cuales se daban sobre todo los fines de semana.

Sin embargo, Sandoval se mostró inconforme con la Corporación Socio Cultural Bruselas, porque su presidente no reconoció ante este diario la tarea que viene cumpliendo la JAC en materia de seguridad.

Al respecto, Carlos Flórez Díaz, presidente de dicha corporación, aclaró no haber desconocido esas gestión, “pues estamos muy complacidos de que ya no se vean tantos atracos como antes, pero en realidad lo que le incomoda al señor Dalmiro es que nosotros también estemos trabajando por el barrio, como si él fuera el único que debe hacerlo. En Bruselas hay otros grupos cívicos y eso no tiene por qué incomodar a nadie. Por lo contrario: es más beneficio para todos”.