Sellan 9 establecimientos en Cartagena por incumplir normas

Con la llegada de las fiestas de noviembre el Distrito, a través de la Secretaría del Interior, intensifica las caravanas de seguridad con el fin de ejercer control sobre los establecimientos nocturnos y de paso garantizar el orden público en diferentes sectores de Cartagena.

Este fin de semana, un grupo de la Policía Metropolitana y funcionarios del Distrito llegaron hasta las localidades 1 y 3, en las que revisaron 13 establecimientos y sellaron nueve de estos por infringir diferentes normas; además, realizaron requisas a las personas que departían en estos lugares y sus alrededores.

Localidad 1

La caravana arrancó en la Localidad 1 o Histórica y del Caribe Norte. En esta se sellaron cinco establecimientos por no cumplir las normas que permiten su trabajo de manera legal y se requisaron 282 personas que fueron encontradas en los sitios de comercio visitados. La caravana estuvo en los siguientes establecimientos en el barrio San Francisco: Pollo Román y Las Maquinitas. En ambos sitios se requisaron 120 personas y se hizo solicitud de antecedentes. Después, llegaron hasta el restaurante y terraza Los Primos, a la cual se le hizo sellamiento y amonestación por invasión al espacio público. Allí revisaron y solicitaron antecedentes a 28 personas. En el barrio 7 de Agosto la caravana se tomó el Parche Costeñita, que se selló por no tener el documento de uso de suelo. En este lugar Migración Colombia encontró un ciudadano venezolano, quien fue citado para verificar su situación migratoria.

Posteriormente, la Secretaría del Interior llegó hasta el local Billares El Andamio, que está en el barrio La Esperanza, y este también fue sellado por no tener el documento de uso de suelo. Se requisaron 20 personas.

En el establecimiento The Zone Musical se requisaron 70 personas y se selló el negocio por no tener la documentación de uso del suelo. Además, Migración Colombia encontró a dos venezolanas que fueron citadas para verificar su situación migratoria.

Por último, en Camino del Medio, el local Morros Z Vip fue cerrado por no tener documentos de uso de Suelo, además de invadir el espacio público.

Localidad 3

En la localidad Industrial y de la Bahía se visitaron los barrios Los Caracoles, EL Campestre, San Fernando, Policarpa y Arroz Barato. En esta zona de la ciudad fueron suspendidas las actividades comerciales de cuatro establecimientos por no tener la documentación al día para su funcionamiento.

La refresquería sala de juego Draw Poker y el bar y restaurante Mi Rancho fueron sellados por no tener el documento de uso de suelo. La terraza bar Dany y Katerine, por falta de uso de suelo y certificado de Bomberos; y la disco bar África VIP por la falta de uso de suelo, no tener los certificados de Bomberos y del Dadis, y por no pago de derecho de autor.

