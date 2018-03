Sesenta irregularidades denunciadas en Cartagena durante elecciones

A tan solo dos horas de haberse abierto las votaciones en Colombia, Bolívar ya llevaba 56 reportes en Pilas con el voto, por presuntas irregularidades como compra, presiones de candidatos y propaganda política en lugares de votación.

De estos, 40 eran en Cartagena, mayoritariamente por inscripción de cédulas e irregularidades en el voto libre.

Para el final de la jornada, esa cifra se había duplicado en Bolívar con 110 y en Cartagena se mantuvo en 60.

¿Pero qué pasó realmente, sobre todo en las zonas que habían sido previstas en riesgo?

Inusual participación en Pasacaballos

La aglomeración de votantes reportada por la Misión de Observación Electoral, MOE, se presentó desde tempranas horas en el corregimiento de Pasacaballos, donde se había sugerido vigilancia especial para prevenir la movilización de votos.

A las dos de la tarde, cuando el flujo había disminuido a la mitad, gran cantidad de pasacaballeros seguían reunidos en torno a la plaza principal, muy cerca al puesto de votación donde estaban instaladas las 26 mesas del corregimiento.

También a unos metros de la plaza, seguían entrando y saliendo votantes del comando político de un aspirante al senado, donde al parecer nadie se enteró de que estaba prohibida la publicidad política en cercanías de los puestos de votación.

“Los pasacaballeros salieron en masa a votar, mucho más que en anteriores jornadas, pero como era de esperarse lo que menos prevaleció fue el voto de opinión”, explicó un gestor social del corregimiento. En la Institución Educativa José María Córdoba, donde se realizaron las votaciones, una votante explicaba que ella solo había asistido a votar por un candidato, “al muchacho al que siempre ayudo”, e intentó sacar una propaganda electoral que tenía en el bolsillo, pero su acompañante se lo impidió. Más tarde un agente de policía le pidió que saliera del recinto y se inició una discusión.

La jornada masiva de votación fue explicada por otros pasacaballeros como un retorno a la fe en la democracia. “El voto tiene que ser a consciencia y creo que la gente entendió que era un día clave para todo lo que se está viviendo en el país”, expresó por su parte Jairo Imitola, en la plaza del pueblo.

Aunque el riesgo electoral había sido advertido por la MOE, la policía presente en el lugar aseguró que no habían tenido contacto con ningún observador de la misión.

Jurados usando celulares

En el colegio Nuestra Señora del Carmen, donde fueron instaladas 39 mesas de votación, todo transcurría en aparente calma, pero mientras una delegada de la Registraduría detallaba el número de votantes, un policía se acercó a consultar sobre las sanciones que podrían tener los jurados de votación que utilizaran sus móviles.

“¿Qué podemos hacer con los jurados que no dejan de ver sus teléfonos?”, reclamó el agente mientras la delegada se quedaba sin argumentos. Tras las explicación del uniformado sobre la reincidencia de algunos jurados, la delegada le dijo que él era quien debía corregirlos, pero que no existía una sanción clara a quienes reincidieran. “Eso está prohibido en la jornada, pero no hay una sanción establecida para quienes lo hagan”, destacó otro delegado de la Registraduría.

Otra irregularidad en la que se vieron involucrados los jurados de toda la ciudad, fue que al parecer empezaron la destrucción de tarjetones antes de las 4 p. m., hora prevista para el cierre de la votación.

Capturas en flagrancia y candidatos intensos

La Misión de Observación Electoral informó que no se registraron hechos de violencia durante el cierre de las mesas de votación, pero que se observaron muchos puntos de información no autorizados con publicidad de candidatos y listas de votantes, así como exceso de publicidad de los partidos cerca a los puestos de votación.

En la mañana capturaron a una persona por presunta compra de votos y en Bocagrande la policía tuvo que retirar a candidatos que insistían en estar cerca del puesto de votación.

Hubo presencia de buses movilizando votantes en Manga, Piedra de Bolívar, Comfenalco y Foco Rojo. También hubo denuncias de compra de votos en el sector Playas Blancas del barrio Olaya Herrera.