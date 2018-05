Si cierran Playa Blanca, “¿cómo nos vamos a sostener?”

Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia guardaron silencio ayer, al ser consultados por El Universal sobre el supuesto cierre parcial de Playa Blanca anunciado por un medio nacional; quienes sí se pronunciaron fueron los posibles afectados: habitantes, vendedores y visitantes del balneario. Lea aquí (Playa Blanca, a una firma de su cierre parcial por 7 meses)

José David Miranda, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, afirmó que el cierre temporal del sector norte, que se ordenaría esta semana a través de una resolución que firmaría Minambiente, como una medida preventiva para garantizar el periodo de anidación de la tortuga carey; no fue consultado a la comunidad.

“No teníamos idea del cierre. Nos enteramos por medio de las noticias. Para mí es una medida muy arbitraria, teniendo en cuenta que Playa Blanca es una comunidad”, dijo Miranda.

Recalcó que de pretender imponer la medida, que iría desde el próximo 10 de mayo hasta el 30 de noviembre, el Consejo Comunitario emprenderá acciones jurídicas.

“Invito al Ministerio de Ambiente a que venga acá y no tome decisiones por tomarlas, porque si toma una decisión como esa, mañana o pasado, nosotros demandamos y se cae esa resolución, porque están haciendo el debido proceso mal.

“Primero tienen que llegar a donde estamos nosotros, hacer una consulta, socializar, mitigar los impactos positivos y negativos que va a arrojar esa decisión, porque no solamente es cerrar y ya. Hay gente que vive ahí. Se formarán despelotes a la hora de cerrar. Hay que ponerse de acuerdo. Hay muchas familias cuyo sustento económico depende de eso, de la playa”.

Sobre las tortugas carey, especie en vía de extinción, el líder dijo que “ellas siempre están en la zona norte, donde nosotros vivimos, porque ahí tienen mucho pasto marino para alimentarse. Estamos de acuerdo en que la naturaleza hay que cuidarla y protegerla porque hacemos parte de ella y es lo fundamental del ser humano, pero siempre y cuando haya un consenso, el cierre parcial de la playa no sería la solución. Hay muchas soluciones, solo que la comunidad siempre ha estado desamparada por parte de las autoridades y llegan es a arremeter contra ella en lugar de trabajar en conjunto”.

“¿Cómo nos vamos a sostener?”

Inés Pacheco Silva sostiene que desde hace 40 años vive de Playa Blanca.

“Tengo una caseta donde vendo comidas, bebidas en un kiosco, tengo un negocio de carpas, 10 trabajadores, y si me cierran la playa, cómo nos vamos a sostener. Los pobladores de Santana, Barú, Bocachica y Ararca viven de esta playa, y si la cierran nos vamos a morir de hambre”.

Añadió que “ya por aquí no veo tortugas carey. ¿Será que quieren cerrar la playa para otra cosa? Esta playa tiene tantos intereses que no sé qué haya por debajo”.

Venus Vélez Castaño, quien trabaja con jet ski, manifestó que “no sería bueno que cerraran la playa de esa forma porque aquí se vive el sustento diario; no hay más de qué alimentarse. El nativo vive del turista.

Personalmente el cierre me afecta. De mi trabajo dependen ocho familias que quedarían sin empleo, incluyéndome a mí. Yo estoy pagando tres motonaves que compré con un préstamo en un banco. Me toca dar tres millones mensuales y ¿de dónde voy a sacar esa plata si cierran la playa? Quiero que hagan unos estudios y miren qué se puede hacer, pero no cerrar la playa y menos por tanto tiempo”.