Si en Bogotá no va más el taxímetro ¿qué pasaría en Cartagena?

Así como en Cartagena siempre ha habido quejas por la prestación del servicio de taxis, de la misma manera siempre ha sido un tema pendiente la implementación del taxímetro en la ciudad.

Esta herramienta para calcular el costo de una carrera de taxi, teniendo en cuenta el tiempo invertido en el trayecto y con base a las tarifas fijadas por las autoridades, se consideró una forma de mejorar el servicio y por ello en distintas ciudades del país se implementó su uso.

No obstante, en Bogotá la experiencia con el taxímetro no garantizó completa tranquilidad en el cobro de las carreras, ya que en gran medida estos elementos estaban siendo adulterados para que arrojaran costos elevados, generando que, por ejemplo, el 43% de las quejas que recibía la Secretaría de Movilidad de esa ciudad fueran relacionadas con cobros exagerados y con molestias por el funcionamiento del taxímetro. Por ello, después de varias propuestas y encuentros con el gremio de taxistas, esa dependencia del Distrito de Bogotá anunció la semana pasada la sustitución del taxímetro convencional por una aplicación móvil con la que el usuario podrá solicitar una carrera y de inmediato conocer el costo que tendrá la misma.

También, en el marco de ese nuevo sistema se dispuso que los taxis portaran una tableta electrónica o pantalla en la parte trasera del asiento del copiloto para los usuarios que no tengan la aplicación o que tomen el taxi en la calle calculen el costo de su viaje indicando allí el punto de origen y de destino. Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, dijo a medios de comunicación que el reemplazo del taxímetro convencional “cambiará completamente la fórmula con la que se calcula la tarifa”, para acabar con una tecnología antigua y dar paso a la vanguardia.

Y con el anuncio de Bogotá, en algunas ciudades que permanecen atascadas en la carrera para implementar el taxímetro hay espacio para cuestionarse si en efecto sigue siendo necesaria la herramienta o más bien es momento de implementar nuevos sistemas de cobro. Las 400 sanciones que en lo que va de 2017 el DATT ha impuesto a taxistas por no portar la planilla con las tarifas establecidas y hacer cobros exagerados; y las 32 por negarse a prestar un servicio, evidencian que en Cartagena hay cabida a ese cuestionamiento.

A ESPERA DE AJUSTES

Desde finales de la década de los 90, este medio tiene múltiples reportes sobre anuncios de estudios de implementación, censos a taxis y promesas de inversiones para poner en marcha el taxímetro en la ciudad, por iniciativa de distintas administraciones distritales.

Lo más reciente que se conoce es que desde el año pasado se lleva a cabo una iniciativa conjunta entre la Alcaldía y el gremio, en la que además de implementar el taxímetro se contempla el uso de una plataforma tecnológica. Cuando se socializó ese proyecto se dijo que se vincularían tecnologías de la información a la prestación del servicio de taxis, para así generar una base de datos en la que se incluiría información de los vehículos, conductores y propietarios, y se georeferenciaran los taxis en las calles de la ciudad. Para dicho proyecto el Distrito contrató una consultoría para diseñar el modelo e incluso se llegó a afirmar que para final de ese año estaría operando. Consultados sobre el avance del mismo, voceros del DATT informaron que luego que el modelo fue presentado al gremio de taxistas, estos hicieron algunas sugerencias y todavía está a la espera de modificaciones y ajustes.

Will Vásquez, presidente del Sindicato de Taxistas de Cartagena, insiste en que su gremio nunca se ha opuesto a la propuesta, pero dice que es preferible que se mantenga como prioridad el taxímetro convencional. “Queremos que se siga socializando y concertando en conjunto con nosotros, y así evitar que interfieran intereses particulares. Hasta el momento, el proceso parece estar paralizado, porque tuvimos una reunión con el alcalde y con el director del DATT hace como un mes, pero no nos han enviado más información. En las anteriores reuniones, que no fueron con el alcalde, hicimos unas peticiones, pero quedaron como letra muerta. Sin embargo, es de resaltar que por fin hasta ahora las empresas de taxis, sindicato y Distrito se están unificando en la discusión del tema”, expresó.

Respecto a la estrategia que se aplicará en Bogotá, Vásquez consideró que “con estos cambios también hay que tener en cuenta la seguridad porque por el uso de esas tabletas que proponen, los bandidos van a querer quitarle la vida a los compañeros para robárselas. Seguramente lo que pase en Bogotá se replicará en Cartagena y el resto de ciudades, así que debemos tener en cuenta eso ahora”.

Ante la duda generalizada que hay entre taxistas sobre quién asumirá los costos de la aplicación, la tableta y el plan de datos, el Distrito de Bogotá explicó que estos se recaudarán a través de las tarifas cobradas al usuario, supliendo el valor que antes se reconocía por el servicio de radioteléfono.

RECHAZO DEL GREMIO BOGOTANO

Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi en Bogotá, y asesor del Sindicato de Taxistas de Cartagena, afirmó a El Universal que los tomó por sorpresa el anuncio de la sustitución del taxímetro en la capital, ya que en las reuniones que mantuvieron con la administración distrital de esa ciudad solo acordaron no contar con taxímetros en los servicios de lujo. “Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que se le quite el taxímetro a los taxis básicos. Para sustituirlos se pretende instalar una tableta para que el usuario digite el punto en donde está y al que se dirige, pero hay que tener en cuenta que no todos los usuarios saben manipular estos elementos, lo que generaría errores y caeríamos en lo mismo de los taxímetros adulterados. Debemos ser responsables”.

Ospina continuó diciendo que “lo que más nos preocupa es que no se está teniendo en cuenta que quien debe determinar qué tipo de taxímetro deben tener los taxis es la Superintendencia de Industria y Comercio (…) Como sabemos que esto va a tener repercusión nacional, es decir, que lo que se implemente aquí se hará en el resto de ciudades, estamos convocando a todos los taxistas del país a un gran cese de actividades próximamente, para llamar la atención sobre la forma en la que se está abusando del gremio”.

TAXÍMETROS ADULTERADOS

La adulteración de taxímetros en Bogotá es recurrente, según las quejas de usuarios. Se dice que para modificar el valor calculado por el aparato, algunos conductores instalan dispositivos fraudulentos que cambian la programación del taxímetro de manera automática o a través de un control remoto que puede estar en el volante o el descansa pies.