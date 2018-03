Siga estas recomendaciones a la hora de comprar pescado en Semana Santa

Durante la celebración de Semana Santa, época donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, es costumbre que no se consuman carnes rojas, por el contrario los cristianos comen pescado y otros productos del mar.

Por ello, el Departamento Administrativo Distrital de Salud( Dadis), realiza operativos de control a la venta de pescados en las plazas de mercados y sitios autorizados. El objetivo; garantizar a los cartageneros que adquieran productos del mar de calidad.

“De manera permanente el Dadis mantiene el control y vigilancia a la venta y distribución de productos alimenticios, pero se aumenta más este control debido a la temporada de la Semana Mayor, porque las personas acuden a adquirir los alimentos que se consumen durante estos días santos y los cuales deben ser óptimos en calidad e inocuidad”, afirmó la directora del Dadis, Adriana Meza Yepes.

Por su parte, el líder del Programa de Vigilancia y Control de Alimentos y Medicamentos del Dadis, Gustavo Orozco Lorduy, manifestó que se vienen realizando charlas educativas con los comerciantes para la buena manipulación y mantenimiento de los mismos.

“Para esta temporada el pescado es el más apetecido por los compradores, por lo que hay exigencias al máximo del trabajo de vigilancia y control del Dadis a fin de evitar que se expandan productos en mal estado o mal manipulados que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores”, sostuvo el funcionario.

Si usted es de los que acostumbra a comer pescado en esta celebración, siga estas recomendaciones para que consuma un producto de calidad:

*La carne del pescado debe estar totalmente congelada y firme al tocarla.

*Las agallas deben estar de color rojos vivos, brillantes, húmedas y suaves al tacto.

*Los ojos ocupan toda su cavidad, brillantes, transparentes, salientes y las pupilas son oscuras.

*Que la piel no se desprenda al tocarla.

*Las escamas son brillantes, abundantes y difíciles de retirar.

*Las branquias tienen olor a mar o río, y no deben mostrar sustancias viscosas.

*En los productos enlatados se debe verificar que las latas no estén abolladas, abombadas, ni oxidadas.

*Además se debe verificar en las etiquetas, el nombre del producto y del productor, registro sanitario Invima, número lote, fecha vencimiento y que las etiquetas se encuentren sin tachones, en letras legibles y bien adheridas.

La directora del Dadis llamó la atención de la comunidad para que se abstenga de comprar productos en sitios no autorizados o callejeros. Ya que no está permitida la venta ambulante ni en carretillas, carros y ningún elemento que no cumpla con la debida refrigeración y cadena de frío.

Finalmente en casos de una emergencia por consumo de alimentos en mal estado se debe acudir a la atención médica y solicitar, si es el caso, apoyo del Dadis a través de la Línea 125 del centro Regulador de Urgencia y Emergencias y Desastres, Crued.