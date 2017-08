Sigue investigación a personal médico grabado bailando en quirófano

Hace cinco meses se conoció un video en el que personal médico bailaba en un quirófano, alrededor de una paciente sedada, que era preparada para someterse a una intervención quirúrgica.

El material audiovisual, de menos de un minuto y grabado en la clínica Santa Cruz de Bocagrande, se convirtió en noticia nacional y dejó sin trabajo a cinco de las siete personas que aparecían bailando música de carnaval.

Como se recordará, el video se conoció luego que fuera publicado en redes sociales por una persona aparentemente allegada a la paciente a quien mostraban desnuda en el marco del baile, ya que en su publicación junto al video manifestaba “alguien tiene que reconocer a estas partidas de hp. En esos momentos fue Marcela la víctima de estas burlas, mañana puede ser alguno de nosotros”, exigiendo sanciones para los involucrados.

Ante el revuelo, surgieron muchas voces a favor y en contra. Las primeras, indicando que escuchar música en medio de una intervención quirúrgica es una práctica común para el personal médico por sus efectos relajantes; pero las segundas condenaban el acto recordando que la discusión debía centrarse en la violación a la intimidad y dignidad de la paciente, quien fue grabada desnuda y sin consentirlo.

Sin embargo, se dio inicio a un proceso administrativo contra la clínica y los profesionales de la salud envueltos en el escándalo. ¿En qué quedó?

EL PROCESO INICIADO

El caso llegó a conocimiento del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de la misma forma en que la ciudad y el país se enteraron: a través de internet.

“Nos enteramos de este caso por la publicación que se hizo de este video en un portal de internet. En un primer momento nos dijeron que la paciente que sale en el video iba a denunciar el caso formalmente, pero hasta ahora eso no ha pasado. No obstante, nosotros abrimos la investigación de oficio, tras ser alertados por el video”, explica Adriana Meza, directora del Dadis.

Respecto a la clínica, con esta investigación lo que se pretende establecer es si cuenta con un código de ética y de humanización de procesos, así como si tiene reglamentado el protocolo de humanización y privacidad del paciente; mientras que sobre los trabajadores se busca averiguar si con su comportamiento pusieron en riesgo la seguridad de la paciente, sumado a definir qué sanciones merecerían por la infracción de normas éticas. Es por eso que el proceso administrativo sancionatorio que cursa ante el Dadis, también lo hace ante el Tribunal de Ética Médica de Bolívar y el Tribunal Nacional Ético de Enfermería.

Fue una indagación interna realizada por la Santa Cruz de Bocagrande lo que provocó que los cinco miembros del personal médico fueran separados de su cargo, pero Meza recuerda que tras la publicación del video, el Dadis realizó una primera visita de comprobación a la clínica en la que esta presentó sus protocolos y políticas institucionales. “La clínica manifestó que tenía todos los manuales y reglamentados todos sus procesos, pero la investigación aún no ha concluido, porque tiene unos términos que se deben cumplir”.

Desde la oficina jurídica del Dadis se conoció que el proceso está en la etapa de formulación de cargos y notificación.

“Esto tiene que ver más con una cuestión de ética profesional y médica, porque luego de eso hubo muchas reacciones en las que se dijo que en las clínicas y hospitales los médicos y enfermeras bailan en el quirófano normalmente, pero ante esta denuncia debemos investigar si ha habido violación de la dignidad del paciente, de su privacidad y si se puso en juego su seguridad, que es lo que tenemos que garantizar”, reitera Adriana Meza.

“Si hubiera sido un video en donde solo se mostrara a los profesionales de la salud bailando, no sería tan problemático, pero en este caso también se muestra a la paciente y desnuda (…) No se trata de un video didáctico, por eso se indaga si hubo violación a la dignidad y privacidad (…) Las sanciones le corresponde definirlas al Tribunal de Ética, ya que sobre la atención médica hasta el momento no se comprobado nada, no hay denuncias porque la salud de la paciente se haya complicado o por una mala práctica médica”, puntualizó.

CURSO EN EL TRIBUNAL DE ÉTICA

En el Tribunal de Ética Médica de Bolívar esta investigación está en fase de recolección de pruebas, de acuerdo a lo expresado a El Universal por Benjamín Blanco, presidente del Tribunal.

“Luego que el Tribunal recibe una queja, se analiza el caso y de acuerdo a las pruebas que presente quien ponga la queja, se hace una sala plena y un reparto. Con base en ello, se estudia el caso de manera particular y se presenta nuevamente en el Tribunal, para que más adelante este se pronuncie y defina qué tipo de sanción o responsabilidad hay para los profesionales denunciados, pero esa información no se puede revelar a nadie más que a los involucrados, teniendo en cuenta el secreto profesional”, manifestó.

Blanco precisó que el curso del proceso en el Tribunal de Ética Médica puede tardarse hasta cinco años, que es el periodo de vigencia con el que cuenta un proceso en ese organismo.

LES GUSTA LA MÚSICA

Precisamente esta semana se conoció un sondeo realizado por las aplicaciones tecnológicas Spotify y Figure 1, que reveló que el 90% de los cirujanos consultados prefieren escuchar música mientras hacen una intervención quirúrgica.

Los médicos que participaron en la encuesta aseguraron que escuchar música mientras están en una intervención quirúrgica calma sus nervios y “mejora la moral del personal que los acompaña en un momento tan delicado”. También es conocido que en algunas ocasiones son los pacientes que recomiendan música o canciones específicas a sus médicos.