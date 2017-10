Cordeshu sigue atendiendo con pocos recursos

“Hay dos cosas que usted debe tener en cuenta sobre un habitante de calle - Miguel Caro arropa su mano derecha con la izquierda, entrelaza sus dedos y los vuelve a separar-: unos están en la calle por sinvergüenzura; otros están por obligación. Lo más duro de habitar la calle es estar por obligación”.

No es profesional en ninguna disciplina social, pero conoce de primera mano lo que siente una persona que tiene la calle como casa. “Me fui a la droga por soledad, abandono... cosas que marcaron mi vida. En un momento salía, escapaba de la tristeza, de la angustia, porque la calle es dura... pero cuando salía, la retomaba y volvía a los vicios”.

Ahora lidera y coordina la logística de Cordeshu, una corporación que en Cartagena recibe a diario más de 80 personas habitantes de calle, que llegan a bañarse, comer y dormir, aunque algunos como él se quedan como internos. Antes de esto, tuvo que pasar 12 de sus 30 años, en la calle, como parte de lo que la ley colombiana define como “su propia decisión”.

La cifra

En Cartagena, según una fuente de la Secretaría de Participación, podría haber entre 700 y 900 personas en condición de calle. La inexactitud en la cifra se debe a que desde el 2015 no se hace un censo real y llegan a la aproximación basados en los datos de los programas que se aplican con ellos anualmente, entre estos la emisión del certificado de indigencia, con el cual deberían ser atendidos en cualquier centro asistencial en caso de requerirlo.

Tener acceso a un hogar de paso también hace parte de la oferta institucional. Cordeshu, o Corporación para el Desarrollo Humano, lleva desde el 2014 con esta labor, actualizando convenios parciales con la Alcaldía Distrital. En este momento no tienen contrato, pero las labores en el sitio no paran a pesar de la escasez de recursos.

“La corporación no cierra porque el éxito depende de eso. Si cerramos, los procesos se cortan; la idea es que avancen cada día, que podamos entregar un usuario digno a la sociedad y a su núcleo familiar”, comenta Danis Yoreda Julio, coordinadora del proyecto. Si cuando se acabó el primer contrato, en 2014, Cordeshu se hubiera detenido, tal vez Miguel no estaría ahí, vestido con pantalón y camiseta limpios, ni hablando de la restauración que ha tenido su vida. “Cuando aquí venían a preguntar qué necesitábamos, les decía que esta es mi casa. Si esto se cierra, me quedo en la calle, me quedo sin hogar”, dice Miguel, quien ingresó al hogar desde 2014, cuando la sede estaba en Ceballos.

Las trabas

Desde junio, la corporación no tiene convenio con el Distrito. Este año solo duró cuatro meses, y tal como ha pasado con la segunda fase de la Política Pública para las rutas de atención del ciudadano habitante de calle, se ha quedado suspendido por la inestabilidad administrativa de la ciudad. Aunque una fuente de la Secretaría de Participación asegura que se está cumpliendo la oferta, que no haya contrato con el hogar de paso ya es señal de problemas.

Lo duro

La sede cumple con funciones de hogar de paso para quienes llegan a dormir y a buscar comida, así como para los que solo llegan en el día buscando bañarse y luego se van; la otra función es la de internado, cuando alguno de los usuarios pide que los dejen quedar en la casa. Así empezó Miguel y otros 20 que hoy ayudan a sostener el hogar. “Como se quedaban acá, tuvimos que ponerles qué hacer y así llegó la microempresa de productos de aseo y más recientemente el taller de carpintería”.

El hogar de paso abre sus puertas a las 4 de la tarde y mientras van llegando, les ofrecen comida y baño, pero también acompañamiento psicosocial, enfermería y orientación espiritual, ofertas a las que acceden solo si lo desean. Así los enamoran, pero no siempre es suficiente. “Lo más duro de esta labor es cuando se van, como no los puedes obligar a quedarse, hay unos que llevan seis meses sin probar la droga y de repente se van, no vuelven, se pierde el proceso. Eso es lo que más duele, a veces no nos damos cuenta cuando recaen”, dice Danis.