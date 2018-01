Siguen cocinando en área suspendida por el Dadis

Con grietas en paredes y pisos, estancamiento de residuos líquidos y sólidos, y presencia de moho, El Rancho continúa siendo el área donde se preparan y distribuyen los alimentos de los internos en la Cárcel de Ternera. Lea aquí (Cárcel de Ternera: con cocina suspendida y vehículos varados)

Que esta cocina siga siendo usada, pese a que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) la suspendió el pasado 28 de noviembre, por las condiciones insalubres mencionadas, tiene indignado al Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios (Seup).

Edwar Montaño, presidente del sindicato, anunció a El Universal que se interpondrá una acción de cumplimiento contra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio del Interior.

“Vamos a solicitar el cumplimiento de toda la normativa de calidad porque el penal de Cartagena está en un deterioro inminente, como lo han dicho los informes del Dadis, Ministerio del Trabajo y otras entidades que han venido a inspeccionar como la ARL Positiva. Vamos a pedir, mejor dicho, una cárcel nueva”.

Precisó que “siguen cocinando en El Rancho mientras se termina de construir una cocina alternativa, pero esa obra está muy demorada”.

Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre, el director de la Cárcel de Ternera, Uriel Jaramillo Barrera, informó que -en cumplimiento a un compromiso con el Dadis- la construcción de la cocina alterna se iniciaría ese día y culminaría en una semana. En un mes se habrían efectuados los correctivos en El Rancho. Hoy no está listo ni lo uno ni lo otro.

“Por la falta de voluntad para solucionar los hallazgos encontrados en el área de preparación y distribución de alimentos, y cumplir el compromiso de la dirección del penal ante el Dadis, de presentar mejora continua ante los inconvenientes encontrados, solicitamos la declaratoria de emergencia sanitaria en el penal”, destacó Montaño.

El Universal conoció que el Dadis realizó una visita de inspección al centro penitenciario en la mañana del miércoles. Consultó a la directora de la entidad sobre los hallazgos encontrados y esta informó que quien se pronunciaría al respecto sería el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek. Pese a tres llamadas y un escrito a su jefe de prensa, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

“Sobre las íes”

Montaño informó que hoy a las 10 a. m. se reunirá con la directiva del penal, “para poner los puntos sobre las íes y solicitar un disciplinario al director”.

Añadió que el mal estado de las garitas donde la guardia presta servicios de vigilancia día y noche será uno de los temas a tratar. “Están en deterioro. Hay humedad, grietas, se les filtra el agua lluvia. No tienen baños, agua, luz. No tienen vidrios que nos protejan de la lluvia, los mosquitos y demás insectos. En un informe el Dadis dijo que no tienen las condiciones para que un trabajador preste un buen servicio”.