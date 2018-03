Siguen las quejas de vecinos del Centro por ruido de reconocido restaurante bar

Conciliar el sueño es para los residentes de la calle Larga del Centro Histórico toda una odisea, debido a los altos decibeles de ruido, los gritos de las personas que salen del lugar y las peleas a las afueras del establecimiento comercial ‘La Santa’.

Este sitio, que cierra sus puertas a las 6 de la mañana gracias a un permiso de horario extendido otorgado por la Alcaldía de la Localidad 1, tiene a los vecinos del sector preocupados, pues aseguran que va en contra de la convivencia y de los valores que tiene cada una de las familias que viven a sus alrededores.

“Se ha convertido en un problema porque todo el mundo sabe a que se dedica este establecimiento. En él se ve de todo, es un centro de la perdición, hemos visto cuando jovencitas salen con llamativos atuendos de ese lugar y son recogidas en la mitad de la calle”, contó una de las afectadas.

Agregó que esta discoteca, que aparece en su razón social como un ‘sushi restaurante bar’, viola las normas de ruido y de seguridad ya que al término de la rumba se han presentado riñas a las afueras y a pesar de que las autoridades están enteradas de esta problemática, no han hecho nada para frenarla.

“El ruido, la pelea, el bochinche de cuando salen enrumbados gritando nos tiene aburridos. Además los taxistas se parquean en varios puntos o frente a la discoteca para recoger a la gente que sale a las 6 de la mañana para, al parecer, ir a otro lugar en El Laguito para seguir la rumba. Queda claro que en este sitio se hace de todo”, manifestó una residente de la calle Larga.

Pese a que desde el 11 de abril de 2016 el comité de vecinos del Centro Histórico viene tratando problemáticas con los establecimientos públicos y la convivencia ciudadana, el tema con ‘La Santa’ los tiene intranquilos, sostienen que “las normas existen y están claras, lo que hace falta es la autoridad” y que "tanta permisividad que hay, los ha llevado a pensar que puede haber un tipo de complicidad".

“La Policía llega y parecen amigos de los porteros que están en la puerta de la discoteca porque no les dicen nada, sabiendo que están haciendo ruido y violando la norma. Nosotros como residentes no podemos hacer nada porque no somos autoridad, lo máximo que hemos hecho es mandar un derecho de petición con las problemáticas, pero no hay respuesta de ello”, puntualizó la afectada.

¿Y la Alcaldía Local qué dice?

Carlos Mieles, alcalde de la Localidad 1, manifestó que existe un decreto distrital que le brinda las facultades al mandatario local para hacer las extensiones de horario.

“La Santa, es un establecimiento de comercio como todos los que funcionan en Cartagena, que está sobre una zona que no tiene restricción alguna de horario y que presentó una solicitud para extender su actividad hasta las 6 de la mañana y por cumplir con los requisitos se le otorgó”, indicó Mieles. (Lea aquí: Entre el caos y la rumba: Distrito Vs discotecas)

Agregó que el permiso es desde el 20 de febrero al 19 de marzo de 2018 y que el lugar cuenta con los requisitos legales que debe tener un establecimiento comercial.

“Si existiera un decreto que prohibiera en el Centro Histórico las extensiones de horario, me hubiese abstenido a otorgarlo. Además puedo decir que en mi despacho no tengo ninguna queja formal por parte de los vecinos de esa zona ya que si la tuviera, de inmediato revoco el permiso”, expresó.

Los requisitos a los que se refiere el funcionario y que debe tener un establecimiento comercial para obtener una extensión de horario son: Camara de Comercio vigente, el pago de derechos de autor, que hacen los establecimientos a entidades de carácter privado o público que recogen los dineros que van hacia los autores musicales, los certificados del Dadis y Bomberos y el cumplimiento de las normas de seguridad.

El Universal intentó comunicarse en repetidas ocasiones con los administradores de La Santa, pero no obtuvimos respuesta.