Siguen las quejas por ruido en Media Luna Hostel, en Getsemaní

No paran las quejas por la contaminación auditiva que supuestamente genera el hostal Media Luna, en Getsemaní. Ayer, algunos propietarios de hoteles y vecinos manifestaron su molestia por los altos volúmenes que, según ellos, se manejan en la terraza de este establecimiento comercial.

En diciembre del año pasado, este lugar junto a African Disco Club, San Andrés Isla Party, Fantástica Disco Club y otros ubicados en el sector de La Castellana, les fue suspendida la actividad sonora por sobrepasar los decibeles permitidos por la autoridad ambiental. Por tal razón, Media Luna fue sancionado.

Sin embargo, el dueño de uno de los hoteles afectados con el ruido, quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo que el hostal sigue reproduciendo música con parlantes en la terraza, violando la norma.

"Hace muchos años Media Luna hace rumbas en la terraza a muy alto volumen. Hemos hechos las denuncias respectivas, pero no pasa nada. Es evidente que con la música sobrepasan los decibeles. En diciembre hicieron operativos en el Centro Histórico y cerraron varias terrazas, pero con esta no ocurre nada. Hacen fiestas todos los miércoles y a veces hasta tres veces por semana hacen rumbas privadas. Soy propietario de un hotel y ayer se me fueron todos los huéspedes porque no podían dormir por el bum bum de la música. Ayer la pusieron a todo volumen", indicó.

Lo que dice la norma

El decreto 948 de 1995 establece que en los establecimientos comerciales del Centro deben manejarse 60 decibeles de día y 70 de noche, y señala que aquellos negocios que reproduzcan música deben adoptar medidas de mitigación de la contaminación auditiva y acondicionar acústicamente el local.

Media Luna Hostel se defiende

La subgerente del hostal, Andrea Perdomo, le salió al paso a las denuncias y quejas de los vecinos. Aseguró que ya no reproducen música sino que contratan una banda que canta a capella todos los 'Miércoles de Hostal' cuando tienen gran afluencia de turistas extranjeros.

"Ayer la Policía vino porque los vecinos se estaban quejando, y confirmó que no estamos sobrepasando los decibeles. Arriba, en la terraza, ya no estamos manejando parlantes sino música a capella y esta empieza después de 10 de la noche. Fuimos sancionados y tomamos las medidas del caso; el segundo piso está cerrado siempre. Y no es cierto que se suba el volumen más tarde", precisó.

Perdomo señaló que además se instaló una malla para evitar que botellas y colillas de cigarrillos caigan en las terrazas de los vecinos.

¿Qué dice el EPA?

El Establecimiento Público Ambiental (EPA), entidad del Distrito encargada de controlar el ruido en Cartagena, sostuvo que "cuando se suspende una actividad sonora siempre se recomienda la insonorización o mitigación del ruido para que no perturbe la tranquilidad de los vecinos. A ellos se les hizo esa misma sugerencia y deben acatarla".

La entidad ambiental además precisó que aún si el ruido es de un grupo que canta a capella, de igual forma se perturba la tranquilidad de los vecinos porque el evento es en un lugar abierto (la terraza), por lo que "es necesario que insonorizar".

Finalmente la subdirección del EPA precisó que se hará una nueva inspección al hostal y se tomarán las medidas a las que haya lugar.

¡Denuncie!

El nuevo código de Policía califica como un comportamiento contrario a la convivencia el perturbar la tranquilidad de los vecinos con sonidos o ruidos que tienen un alto impacto auditivo. En estos casos, la autoridad de Policía está facultada para desactivar la fuente de ruido.

Así las cosas, no le dé miedo denunciar. La persona o establecimiento comercial que incurra en esta conducta, deberá pagar una multa de 367 mil pesos. Vale recordar, que hasta junio las sanciones serán solo pedagógicas.