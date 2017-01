Siguen rodando más de 500 vehículos de tracción animal

Son 506 los vehículos de tracción animal que siguen rodando en Cartagena e indignando a muchos ciudadanos por ser imagen fehaciente del maltrato animal.

Y es que la sustitución de esos vehículos por motocarros, iniciada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) en septiembre de 2015, solo alcanzó a cobijar a 80 de los 586 carromuleros inscritos en la base de datos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata).

Recordemos que ese proceso fue ordenado por el Gobierno nacional inicialmente a través del Decreto 1666 de 2010, cuyo plazo se venció el 31 de enero de 2012 y luego mediante el Decreto 178 de 2012, que otorgó otro plazo incumplido: el 31 de enero de 2013.

El director del DATT, Edilberto Mendoza Góez, reconoció que “ese es un mandato que ya está vencido, pero vamos cumpliéndolo progresivamente por las dificultades económicas con las que encontramos al Distrito. La idea es que dentro de dos años, es decir, 2017 y 2018, culminemos los 506 que hacen falta por compensar”.

“El primer año fue de mucha dificultad -resaltó-, pero es un proceso judicial al cual le debemos dar cumplimiento. El alcalde tiene toda la disposición para cumplirlo, por lo que ha pedido que se apropien los recursos para compensar a los carromuleros que están pendientes”.

Mendoza informó que con miras a ese fin, “vamos a hacer primero unas capacitaciones de emprendimiento, aprovechando el convenio que tenemos con el Sena, para identificar cuáles son las verdaderas necesidades de cada uno de los censados. La idea es identificar alguna actividad económica en la que se pueden desenvolver, lógicamente eso va a ser concertado con ellos para hacer la respectiva compensación, sea con vehículos, que fue lo que se hizo la vez pasada con la entrega de 80 motocarros, o con negocios”.

Las capacitaciones se iniciarían en el mes de marzo con 80 o 100 carromuleros. “Será por grupos y según acordemos con el Sena definiremos de cuántas personas van a ser”, afirmó el funcionario.

Anotó que apenas se terminen las formaciones “de acuerdo a la disposición presupuestal que tengamos continuaremos con la compensación”. Ese monto estaría definido el próximo mes. “Es una tarea que encargó el alcalde en la que estamos trabajando varias dependencias”, añadió Mendoza.

De los carromuleros manifestó que “hemos tenido comunicación con ellos y están a la espera de que se den esos pasos para finalmente concluir exitosamente con esta obligación”.

LOS SUSTITUIDOS

Mendoza lamentó que no se ha tenido el éxito deseado con los 80 motocarros entregados a igual número de personas, a cambio de que dejaran la carreta y el burro o caballo con que laboraban a disposición del DATT y la Umata. Varios han sido inmovilizados.

“Lastimosamente la experiencia no ha sido la mejor. No ha generado el resultado esperado con algunos de ellos. Hay quienes han negociado con los vehículos a pesar de que son intransferibles, porque en el Tránsito esos vehículos no tienen la posibilidad de ser traspasados”.

Los primeros beneficiarios fueron seleccionados mediante la resolución 710 de 2014 por el DATT, que hizo una apropiación presupuestal por 802 millones para adquirir los 80 motocarros y comenzar a sustituir los vehículos de tracción animal que circulan en la ciudad. Con esa primera etapa se buscó mejorar la movilidad en la avenida Pedro de Heredia y en los barrios Bocagrande, Manga, Pie de la Popa y Crespo.