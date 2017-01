Simpatizante del alcalde Manolo compone canción para rechazar la revocatoria

“Manolo, tu gente está más firme que los músicos del Titanic”, así se titula la canción que el popular empresario de la música José Quessep Primera le compuso al alcalde Manuel Vicente Duque para rechazar el comité ciudadano que busca la revocatoria del mandato. (Lea aquí:Anuncian firmatón para revocar mandato de Manolo Duque)

José Quessep en diálogo con El Universal manifestó que como cartagenero busca respaldar al alcalde y le quiere expresar su total admiración y apoyo.

"La canción la hice ayer, como cartagenero que soy y como ciudadano que nota que el alcalde Manolo está haciendo las cosas bien y como me duele mi ciudad, hice esta canción respaldando el trabajo del gobierno Primero la Gente”, indicó Queseep.

La canción a modo de champeta ya es viral en redes sociales y ha generado voces a favor y en contra. Algunos dejando entrever que el artista recibió dinero para hacer la composición. No obstante, el empresario musical descartó que pese a las críticas, el alcalde Duque “no le ha pagado, y no ha recibido dinero de nadie"; "esto es algo me que nació porque veo que hay calles pavimentadas, porque Manolo pasa con su gente", indicó.

Escuche aquí la canción dedicada al alcalde.