Sindicato del HUC pide a la Supersalud que no suspenda intervención

A través de un oficio enviado ayer al Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz Muñoz, el sindicato de trabajadores del Hospital Universitario del Caribe pide al organismo que no suspenda la intervención que desde el pasado 28 de noviembre se realiza al centro asistencial, a raíz de la crisis financiera que afronta.

Según Yusit Chams Martínez, presidente del sindicato Sinsupersalud, la posible finalización de la intervención fue anunciada por el interventor luego de que se enviara un comunicado a la entidad solicitando que se corrigieran procesos que no le hacían bien al hospital, como la contratación de las Ordenes por Prestación de Servicios (OPS) con salarios exhorbitantes que superaban lo histórico.

"En vista de que el proceso ha ido mejorando la crisis en el hospital, lo que le estamos pidiendo a la Supersalud es que no nos quite el apoyo, la tarea aún no termina, apenas está iniciando y nos sentimos respaldados en el proceso. Hicimos la observación de unos asuntos que no se estaban manejando de la mejor forma, como las OPS, pero eso ya se corrigió. El interventor nos dijo que posiblemente entregaban el proceso y no queremos sino que la intervención culmine de forma exitosa, dejando al hospital sin riesgo financiero", precisó Chams.

Lo que dice el oficio

En el oficio, firmado por 40 trabajadores, se lee: "(...) consideramos prudente no levantar la actual medida especial de intervención administrativa forzosa, y consecuencialmente solicitamos que el proceso continué, por cuanto mediante la gestión de ustedes la ESE Hospital Universitario continúa con la prestación de los servicios a la comunidad pobre y vulnerable de Cartagena y Bolívar".

En la misiva, además, se considera que cuatro meses de intervención serían una burla contra los pacientes, pues no es tiempo suficiente para obtener resultados e indicadores financieros que eviten una liquidación del centro asistencial de tercer nivel.

"Del Hospital Universitario dependen económicamente más de 1.000 familias, por lo que consideramos pertinente el apoyo del Gobierno central para mejorar la situación financiera de la Institución", concluye el oficio.