Sobrevida de niños con cáncer va en aumento

Valeria*, de 16 años, es una de los tres menores de edad residentes en Cartagena que han fallecido este año víctimas de cáncer. Ella fue diagnosticada con leucemia linfoide aguda -el tipo de cáncer más común en los niños- solo seis horas antes de morir y, dadas las falencias de algunas EPS que operan en la ciudad, este inesperado desenlace podría repetirse en otros niños. El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) lucha por evitarlo.

Ángel Castro Dáger, oncohematólogo pediatra y asesor del Dadis en temas de cáncer infantil, informó que hace 10 años, “la tasa de sobrevida de cáncer infantil estaba alrededor del 30% y 40%, es decir, casi todos los diagnosticados con cáncer infantil en Cartagena se morían. Comenzó a subir en el 2013, que estuvo en 63%; en 2014, en 60%; y en 2015 subió a 74%. Las sobrevidas hasta el 2015 son de la Clínica Blas de Lezo, única Unidad de Atención de Cáncer Infantil (UACAI) que había en la ciudad, pero estos datos no son 100% confiables porque en la ciudad no había registro poblacional de cáncer infantil”.

“En 2016 -agregó el oncohematólogo pediatra- comenzamos con ese registro, que recoge datos en tiempo real y además de la Clínica Blas de Lezo se incluye a la Casa del Niño. La tasa de sobrevida aumentó a 80,8%, lo cual demuestra que hemos ido mejorando, pero tenemos que ajustar algunas cosas, sobre todo la ruta de atención de las EPS, para que ese número mejore. Tengo fe porque la tendencia es que viene subiendo. A un año debería ser 90,9% y estamos 10% por debajo, pero para ser Cartagena una ciudad joven en atención de cáncer infantil vamos por buen camino”.

Los diagnosticados

El asesor del Dadis en temas de cáncer infantil dijo que este año han sido 38 los niños diagnosticados con cáncer en Cartagena, de los cuales 21 residen en la ciudad, nueve en Bolívar, dos en Sucre, dos en Córdoba, uno en César y uno en Atlántico.

Resaltó que la posibilidad de que los 35 que aún viven se curen depende de tres factores. “Uno, diagnóstico temprano (con el que no contó Valeria*); dos, que la EPS active su ruta de atención de cáncer rápido; tres, que la atención especializada sea adecuada. Los dos primeros eslabones son los más importantes. Las EPS están obligadas desde el 1 de junio de 2014 a tener estas rutas, pero han pasado tres años y hay EPS que no tienen ruta ni contrato en la ciudad. Esa es la primera barrera de acceso que tienen los pacientes y ahí es donde nos cuestan algunas vidas de niños que tienen la posibilidad de curarse”.

Anotó que “la Ley 1388 del 2010, que se llama ‘Por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia’, tiene las normatividades y resoluciones que establecen cómo debería ser el modelo de atención de los niños con sospecha, ni siquiera con diagnostico confirmado, de cáncer infantil”.

“Esa norma -precisó el especialista- obliga a todas las EPS a tener ruta de atención de cáncer infantil, que es digamos lo más importante porque implica que si en alguna IPS primaria o en cualquier puesto de salud u hospital, un médico sospecha cáncer en un niño, debe alertar a la EPS y esta debe tener un contrato actualizado y vigente con una UACAI, que en Cartagena son Clínica Blas de Lezo y Casa del Niño, a donde el paciente debe remitirse de manera inmediata, sin ninguna traba, y la EPS debería autorizar el tratamiento que necesita”.

No cumplen

Pese a que el modelo de atención expuesto “es el ideal”, Castro sostuvo que no todas las EPS lo cumplen.

“Hay aseguradores muy juiciosos: Mutual Ser, Coosalud, Sanitas, Salud Total, Sura, Magisterio y Nueva EPS. Del resto de EPS que operan en Cartagena la que más nos está costando trabajo es Coomeva. No tiene ruta ni contrato en la ciudad, entonces no sabemos dónde quedan los pacientes, si se diagnostican o no, si se trasladan, mueren, viven, no sabemos nada y ese es un problema”.

Advirtió que “es responsabilidad de la Superintendencia de Salud tratar de obligarlos a contratar en Cartagena. No es justo que un niño que viva aquí tenga que ser trasladado a Barranquilla para atenderse porque la EPS no tiene contrato, habiendo dos UACAI habilitadas por el Ministerio de Salud. Hemos hecho mesas de trabajo con los aseguradores para evitarlo, porque un tratamiento de leucemia dura dos años y el traslado de ciudad separa a las familias, perjudica los trabajos de los padres, pero no hemos podido con esa EPS”.

“La ciudad debe hacer un poco de presión también -indicó-, porque si las personas están pagando un servicio de salud tienen derecho a exigir que sea de calidad. Son los mismos ciudadanos quienes tienen que hacer valer sus derechos”.

Observatorio de cáncer

La directora del Dadis, Adriana Meza Yepes, dijo que durante varios años se ha venido desarrollando el Observatorio de Cáncer. En busca de fortalecer su gestión, “una de las acciones que hemos planteado es hacer seguimiento al tratamiento de los niños. Pretendemos hacer el seguimiento día a día o semana a semana, dependiendo del estado y de la periodicidad de la atención de los niños, para vigilar si tienen problemas con las EPS, si les programan quimioterapias, si los padres los llevan o no a las citas. Es adoptar a los niños con cáncer. Estamos trabajando muy unidos con las fundaciones Fundevida y Funvivir, que acogen a la mayoría de los niños con cáncer en la ciudad. A los que no estén dentro de las fundaciones les haremos el mismo seguimiento”.

Señaló que “vamos a hacer seguimiento al cáncer infantil, de mama y cérvix, que son los más frecuentes y los que más están afectando a los cartageneros”.

*Nombre cambiado