Sociedad Portuaria pidió negar licencia a Compas

Con simulaciones en video y apartes de un estudio contratado con una firma española, representantes de la Sociedad Portuaria argumentaron las razones por las que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) debe negar el permiso al proyecto de ampliar el muelle de la empresa portuaria Compas, en El Bosque.

Esto fue en la audiencia pública convocada por la ANLA para escuchar a los ciudadanos y recibir sus objeciones o concepto favorable sobre el proyecto.

Humberto Sierra Porto, apoderado de la Sociedad Portuaria, dijo que un estudio técnico estableció que con el proyecto de Compas habría riesgos en el tráfico y la seguridad marítima.

“Los canales de acceso planteados por Compas serían muy estrechos y hay riesgo de que las embarcaciones encallen, hay posibilidad de colisión de barcos de contenedores con cruceros atracados en el pilón número uno de la Sociedad Portuaria”.

Añadió que el proyecto “no se socializó de manera válida con los vecinos ni con los sectores sociales ni empresariales, no nos tuvieron en cuenta en el estudio ambiental como parte del área de influencia”.

La empresa Cocoliso Alcatraz también participó en la audiencia pública y resaltó que si se aprueba el proyecto, el relleno sanitario de Compas quedaría justo al frente de su muelle, ocasionando afectaciones por la sedimentación de basuras. Por esto se unió a la petición a la ANLA, de no otorgar el permiso de la forma como está estructurado el proyecto.

500 pescadores serían afectados

Un grupo de pescadores también manifestó su inconformidad con la ampliación del muelle de Compas.

“Se afectaría la actividad económica de 500 pescadores del Barrio Chino, El Bosque, La Cuchilla y El Zapatero, que no fueron tenidos en cuenta en la consulta”, dijo

Wilman Herrera, abogado del gremio quien dijo que lo ideal sería incluirlos en las comunidades afectadas para que pudieran obtener las compensaciones que correspondan.



“No es una obra faraónica”

Alberto Jiménez, presidente de Compas, señaló durante la presentación del proyecto que “se podría pensar que estamos ante una obra faraónica pero en verdad no es así”, y resaltó que es la primera vez que en Cartagena se hace una audiencia pública por obras de una empresa privada.

Indicó que está seguro que el proceso para solicitar la licencia ambiental se ha hecho de acuerdo a los requerimientos de la ANLA, que a los representantes de la Sociedad Porturaria se les explicaron las condiciones del proyecto y que los riesgos que señalan no existirían.

“Desde hace más de ocho año están entrando por ese canal los barcos graneleros de 50 mil toneladas sin que haya habido ningún riesgo, por eso no compartimos la posición de la Sociedad Porturaria y esperamos que sea la autoridad la que decida”.

Se conoció que Compas radicó una queja en la Superintendencia de Industria y Comercio por la supuesta posición dominante que estaría asumiendo la Sociedad Portuaria con respecto a la ampliación de su muelle, sin embargo el presidente de esta empresa no opinó al respecto.

En un mes y medio

Claudia González, directora de la ANLA, indicó que la resolución sobre la viabilidad del proyecto estaría lista en máximo mes y medio y que la entidad revisará todas las intervenciones que se hicieron durante la audiencia, para luego decidir.

“No estamos en contra del desarrollo”

Entre las intervenciones ciudadanas en la audiencia pública sobre la ampliación se destacaron las del ambientalista Rafael Vergara y el abogado penalista, Enrique del Río.

“No estamos en contra del desarrollo, si no contenemos los intereses desmedidos de ganancia y no se valoran los costos y los daños no podemos garantizar nuestra existencia (...) en la ciudad se ignora el efecto acumulativo del impacto ambiental”, comentó Vergara

Del Río advirtió sobre las responsabilidades por omisión que deberían asumir las autoridades involucradas de aprobar un proyecto que incurra en un delito ambiental:

“Queremos un desarrollo sostenible, y que la explotación que pueda hacer hoy de los recursos naturales debe realizarse garantizando que las generaciones futuras pueden disfrutarlos también”.

Varios líderes comunitarios de la zona de El Bosque apoyaron el proyecto Compas, sosteniendo que esta ha sido la única empresa del sector que los tiene en cuenta como comunidad, con planes en beneficio de poblaciones vulnerables como niños y madres cabeza de familia.