Solución a inundaciones: ahora o nunca

Basados en las constantes anegaciones que sufren varios sectores de Cartagena en la época de lluvias, en que el nivel del mar está en aumento y la ciudad se está hundiendo, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Universidad de TU-Delft de Holanda y la consultora de Ingeniería Royal Haskoning presentaron ante el Distrito “Cartagena ahora o nunca: análisis y soluciones para la problemática de inundaciones en Cartagena”.

El estudio, en el que participaron estudiantes de maestría de la institución holandesa y universitarios de la Tecnológica, deriva en una propuesta conceptual para solucionar el desborde del mar y la bahía de Cartagena, y considera aspectos como la evolución de la problemática en los próximos años y las implicaciones técnicas, sociales, económicas y de ordenamiento territorial.

La propuesta indica que el Distrito debe comenzar a actuar pronto sobre la prevención y solución de las inundaciones, y establece que construir elementos de protección es la solución más viable para prevenir la inundación costera, pues reubicar la población y adaptarse al aumento del mar, elevando toda la infraestructura, resultan menos viables.

Otra de las recomendaciones que hace la propuesta es crear un plan de gestión y prevención de emergencias y proteger el ordenamiento territorial de Cartagena.

Jairo Useche Vivero, decano de la facultad de Ingeniería de la UTB explicó que “la cuestión no solo está en construir nuevos canales o levantar barreras de contención sino estudiar el problema de cuencas, cómo es que las aguas que vienen de la cuenca de Turbaco terminan en nuestra bahía o en la Ciénaga de la Virgen y nos impactan y cómo el crecimiento de la ciudad hacía esa región va a impactar esas cuencas, agravando el problema, por eso proponemos una solución integral”.

“Con mi equipo de gobierno y los investigadores del estudio de prevención de inundaciones haremos mesa de trabajo para articular sus propuestas con los proyectos de ciudad que realizamos, como el Sistema de Alcantarillado Pluvial”, informó el alcalde Manolo Duque a través de las redes sociales después de la reunión con los creadores del proyecto.

No hay estimación presupuestal

El decano de la facultad de Ingeniería de la Tecnológica indicó que el estudio no contempla un presupuesto para implementar el proyecto: “Las soluciones que proponemos tienen mucho impacto, no es de ingeniería sencilla y el costo es elevadísimo, pero no es tan alto si lo comparamos con el hecho de que si no hacemos nada ahora, en 10 o 15 años la ciudad será inviable, cualquier solución que no se comience a gestar en este momento terminará siendo más costosa que una solución integral”.

El estudio también se presentó a la ciudadanía, el pasado miércoles en la Teleaula de la Tecnológica en Manga, donde se propició la retroalimentación y reflexión sobre la viabilidad de la propuesta.

La consultora de macroproyectos de ingeniería Royal Haskoning, que participó en el estudio y avala las propuestas realizadas en este, ha liderado proyectos en el país como el Plan Maestro de Erosión Costera y La Bocana y ha participado en planes similares en ciudades como Nueva Orleans, Estados Unidos y Yakarta, Indonesia.