Solución parcial para colegios en mal estado

Las protestas realizadas esta semana por los padres de familia y estudiantes de los colegios públicos Las Gaviotas y María Reina, sede Sociedad Amor a Cartagena #7, surtieron efecto, porque aunque no hay soluciones definitivas frente al mal estado de la infraestructura de ambos colegios, sí se establecieron un par de medidas que garantizan el servicio educativo.

En el caso del colegio María Reina en el barrio La Esperanza, se realizó una inspección ocular en la sede afectada y se tramita el alquiler de un inmueble privado, que funcione como sede alterna.

“No teníamos contemplado este rubro pero ya estamos haciendo las gestiones administrativas y considerando algunas opciones para arrendar, como el colegio Octaviana en el barrio Amberes, pero aún revisamos opciones”, afirmó Juan Carlos Urango, director de cobertura Educativa.

El funcionario aseguró que se requieren alrededor de $300 millones para alquilar la sede alterna por este año y que consideran la posibilidad de que los estudiantes de la sede Sociedad Amor a Cartagena #7, que son de primaria, reciban clases en la sede principal que queda en la institución y los de bachillerato se trasladarían al inmueble arrendado. En cualquier caso, el Distrito garantiza el transporte escolar.

Por otra parte, un vocero de la oficina de Infraestructura declaró que se iniciarán los trámites para legalizar el predio en el que funciona la sede de María Reina a nombre de la Alcaldía, para proceder con los arreglos o reconstrucción del plantel.

“Ese predio pertenece a una sociedad que ya manifestó su voluntad de cederlo al Distrito para que siga funcionando el colegio, por lo que debemos iniciar el trámite legal para programar la intervención”, señaló el vocero.

La decisión se adoptó luego de que los padres de familia de María Reina hicieron un plantón en la Secretaría de Educación y manifestaron que no llevarían a sus hijos a clases hasta que la Administración les ofreciera condiciones dignas de estudio.

“Esta situación la tenemos hace dos años y hemos insistido, pero en la Secretaría escriben actas y actas y no resuelven nada, porque argumentan que este inmueble no le pertenece a la Alcaldía y no pueden invertir en él”, explicó la representante de los padres de familia el miércoles pasado.

Reconstruyen pared en Las Gaviotas

Ayer se iniciaron los trabajos de reparación de un muro a punto de colapsar en el colegio Las Gaviotas, que motivó la protesta en la vía que se realizó en la avenida Pedro de Heredia, el lunes pasado cuando comenzó el año escolar.

“Hicieron un cerramiento y están en proceso de levantar un nuevo muro lo que es una muy buena noticia para nosotros porque ese era un punto de riesgo para la comunidad educativa y esperamos que los trabajos se cumplan en el menor tiempo posible”, afirmó Rodolfo Díaz, rector del colegio.

Problemas con la electricidad

La Secretaría de Educación informó que en este inicio a clases no han recibido otras quejas de instituciones oficiales con averías o con carencia de dotación, a excepción de un par de ellas como Antonia Santos, sede Alfonso Araújo y Arroyo de Piedra, que reportaron fallas eléctricas que fueron solucionadas con el apoyo de Electricaribe.