'Sparring' golpea a una pasajera porque ella lo pisó

Luz Mery Álvarez, salió en la mañana de este jueves de su casa en Villagrande de Indias para su trabajo en el Pie de La Popa, pero no imaginó el mal momento que pasaría.

Álvarez tomó la buseta Ternera- Villagrande a las 6:40 a.m, que la llevaría a su destino, pero el camino se hizo eterno, "el vehículo iba lento, le pedí que agilizará, no lo hizo, luego le pedí el pasaje de vuelta, y el sparring de manera grosera y con insultos me dijo que no lo haría".

Por eso decidió quedarse y seguir en el vehículo de placas SNM-007. Luego de más de una hora en el carro de transporte público llegó a su lugar de trabajo. Ahí las cosas empeoraron.

Tras pedir la parada, Luz, de 50 años, intentó bajarse por una de las puertas del vehículo, pero el sparring obstaculizaba el paso, haciendo difícil que se bajara.

"Le pedí la parada, él (sparring) estaba en la puerta, le pedí el permiso, sin embargo, se quedó ahí. Yo me baje, pero como él estaba obstaculizando la salida, sin querer lo pise, y fue ahí cuando me dio una patada en una de mis piernas".

La víctima de este acto de intolerancia, añadió que le da gracias a Dios, que no fue un golpe fuerte, porque ella padece de una enfermedad en la columna y hubiese sido una tragedia.

"Luego de que me golpeara, el bus arrancó sin más ni menos, pero yo tomé la placa y llame al 123 donde puse la queja".

Tras la pasajera interponer la denuncia, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, precisó que el conductor del vehículo, no puede ser sancionado o multado, ya que no incurrió en ninguna contravención de las normas de tránsito. Sin embargo, el vocero del Datt afirmó que tanto el conductor y su ayudante fueron identificados, interceptados y dejados a disposición de la Policía.

El funcionario agregó que la buseta Ternera Villagrande, cuenta con todos sus papeles en regla.

Por su parte, Luz Mery Álvarez, espera que las autoridades tomen los correctivos indicados para los hombres que prestan este servicio. "Los conductores de las busetas Ternera- Villagrande, son muy irrespetuosos, no se le puede decir nada, le hablan a uno como sea, es un pésimo servicio, pero como es el único que tenemos nos toca aguantarnos".