Subsidio a víctimas de edificios ilegales se definiría esta semana

El silencio del Distrito que reprochan las víctimas de los 16 edificios construidos por los Quiroz, que presentan irregularidades, se rompería esta semana con la definición y entrega de los subsidios de arriendo que se le ordenó a la administración local mediante orden judicial.

La jueza Tercera Penal Municipal con funciones de control de garantías resolvió, el 30 de enero pasado, que como parte de las medidas de protección a las víctimas, el Distrito debe responder a las familias afectadas con un subsidio de arriendo de acuerdo al estrato socioeconómico de estas; por los gastos de mudanza y aplicar un nuevo estudio a los edificios por las dudas que se derivaron del que realizó la UdeC.

Irvin Pérez, secretario de Planeación y quien está a cargo del caso, dijo a El Universal que “estamos trabajando para cumplir lo ordenado por la jueza, haciendo la valoración de los montos a pagar de acuerdo con los estratos y por otra parte haciendo las cotizaciones para contratar los nuevos estudios”.

El funcionario señaló que, para determinar los subsidios, se trabaja de la mano de entidades especializadas como La Lonja y que persiste la declaratoria de calamidad pública, pues es gracias a esta que se han tramitado con agilidad las contrataciones necesarias, entre otras cosas.

Al finalizar la audiencia de medida de aseguramiento de Wilfran Quiroz, Yoneida Viloria, representante de las víctimas de Portales de Los Caracoles I, indicó que los propietarios de los apartamentos siguen viviendo en el edificio y que no ven peligro alguno.

“Hay un silencio absoluto por parte del Distrito, no sabemos qué o no hacer, no tenemos ni subsidios de arriendo ni nada. Nos iban a hacer un censo como damnificados y no lo permitimos porque somos víctimas”.

Ya tienen subsidio

Las más de 10 familias de Portales de Blas de Lezo I, que fueron evacuadas desde septiembre pasado, recibieron en días atrás los subsidios de arriendo hasta mayo, por $980 mil mensuales

Sin embargo, los propietarios dijeron seguir preocupados por las deudas bancarias a las que se hicieron acreedores para comprar los apartamentos y porque el edificio está siendo desvalijado por extraños.

Los Quiroz tendrían que pagar

El pasado 2 de febrero, la Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución 6727 en la que se ordena a los Quiroz responder a las víctimas con un subsidio de arriendo temporal y se embargan las propiedades de varios miembros de esta familia.

Pero aún no se ha dado a conocer bajo qué condiciones se llevará a cabo esta medida.

Recursos de la calamidad pública

Este medio consultó a la Oficina de Gestión del Riesgo sobre los recursos que se han dispuesto para el gasto de albergues y profesionales que atenderían a las víctimas desde que se declaró la calamidad pública, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta por parte de la dependencia.

Consultando el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) aparecen contratos por cerca de $214 millones para los servicios de sicólogos, siquiatras, médicos especialistas para atender emergencias en salud que podrían haber sido contratados como parte de la calamidad pública