Sudeb pide medidas para evitar “tragedias anunciadas” en colegios

A pedazos pareciera estar cayendo la infraestructura educativa de Cartagena. Solo en julio pasado se registraron dos preocupantes incidentes. En la madrugada del día 29, el cielo raso de uno de los salones de la Institución Educativa Santa María se desplomó. Cinco días antes, el 24 de julio, una lámina de eternit cayó en un salón de la Institución Educativa Liceo de Bolívar, sede 7 de Agosto.

Por ocurrir en un día hábil y en horas de la mañana, este último incidente afectó a un niño de seis años, provocándole un sangrante corte en la cabeza. Lo más preocupante es que no es el único hecho que ha afectado a los estudiantes cartageneros.

El 21 de abril se difundió la indignación de la familia de una pequeña de 8 años, pues, mientras recibía clases en la Institución Educativa Ciudadela 2000, un abanico se desprendió del techo y le cayó encima, desfigurándole el rostro. Requirió 20 puntos de sutura en el pómulo derecho.

Por esos y otros sucesos, Medardo Hernández, presidente del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb), cuestionó la gestión del Distrito.

“¿Qué está esperando la Secretaría de Educación?, ¿qué está esperando la Alcaldía?, ¿un escenario de mortandad? Creemos que debe decretarse la emergencia educativa en el Distrito de Cartagena, antes de que haya una tragedia con muertes de infantes o adultos, una tragedia escolar anunciada”, advirtió.

Recalcó que el 80 % de la infraestructura educativa de la ciudad presenta deterioro. “Deterioradas están 80 de 105 instituciones educativas principales y aproximadamente 160 de 193, si contamos las respectivas sedes. Una cosa inaudita, no entendible para una ciudad como Cartagena, que es patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Y con el agravante de que se invirtieron 70 mil millones de pesos en 67 instituciones educativas en 2015. Es decir, hace escasamente tres años”.

Hernández recordó que en los colegios se ejecutaron obras de reparación general, con recursos de un crédito por 250 mil millones de pesos que el Concejo le aprobó al entonces alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez. “De ese préstamo (a la banca comercial) se tomaron 70 mil millones de pesos para colegios. Si se divide esa cifra entre los 67 colegios seleccionados, resulta que cada uno sale a más de mil millones de pesos. ¡Oh sorpresa! Varios de esos colegios que intervinieron son los mismos que hoy están en deterioro: Fernández Baena, José de la Vega, Ternera, Santa María, entre otros”.

Pidió a la Secretaría de Educación Distrital mostrar las actas de entrega de las obras en cuestión, “porque se ven las placas, que dicen, reparación general 2015, pero estamos viendo hoy una realidad que da grima, impotencia y mucha rabia. O ¿no se inunda cuando llueve y se convierte en un peligro por aguas electrizadas, por las malas conexiones eléctricas, San Felipe Neri?

“¿No se quejan en Fernández Baena los maestros de que se están enfermando por las heces de roedores y aves, por la falta de mantenimiento?, cómo puede decir la Secretaría de Educación que el cambio de alcalde es una de las causas de los atrasos en los colegios si la Secretaría es una sola. Debería tener una planeación que permitiera que la educación distrital fuera de las mejores, pero no”.

De Tutelatón a acciones populares

Seis tutelas para proteger a los estudiantes de igual número de colegios ha interpuesto el Sudeb. Hernández sostiene que las infraestructuras de Omaira Sánchez, San Felipe Neri, Fernández Baena, José de la Vega, Ternera y Santa María están muy deterioradas, lo que va en contravía de dos mandatos de la Corte Constitucional.

“La Corte ha dicho que viola el derecho a la educación la autoridad que no garantice una adecuada infraestructura física y tecnológica; salubridad e higiene. La sentencia T481 de 1997 dice que el derecho a la educación debe ofrecerse en adecuadas condiciones de higiene y salubridad, y la T636 de 2013, que la planta física de los establecimientos educativos debe garantizar una adecuada prestación del servicio, en garantía de la integridad física de los estudiantes”, afirmó Hernández.

Indicó que en “el trámite judicial, están presentando unas respuestas y unas impugnaciones que desdicen del buen sentido de los funcionarios de esta Alcaldía Distrital”.

De San Felipe Neri, la Secretaría de Educación Distrital sostiene que para proteger a la comunidad escolar ha ejecutado intervenciones en 2011, 2016 y 2017, y “realizó la licitación pública N° 014 de 2016, cuyo objeto es la construcción del megacolegio San Felipe Neri en Olaya Herrera, por valor de $8.495.989.666 (...) Se han realizado diversas reuniones para lo concerniente al proyecto de construcción (...) a la fecha no se ha iniciado por situaciones ajenas a la administración distrital”.

De Fernández Baena, que ya contrató obras de reparación y adecuación, necesarias para recuperar la capacidad de los bloques 1 y 2, al igual que el área administrativa, por valor de $361.626.384. Estas últimas no se han iniciado porque antes, los estudiantes deben ser reubicados. Se está evaluando opciones de traslado.

Respecto a las otras tutelas, el Sudeb aún no tiene respuestas, pero su presidente anunció que “vamos a pasar de tutelas individuales a acciones populares y de cumplimiento, para englobar los casos de varios colegios”.

Colegios son responsables del mantenimiento, pero...

En su Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa, el Ministerio de Educación Nacional determina cuáles son los tipos de mantenimiento y quiénes sus responsables.

Estos son: recurrente, a cargo del establecimiento educativo; preventivo, también a cargo del establecimiento educativo; predictivo, a cargo del establecimiento educativo, entidad territorial certificada o Secretaría de Educación; y correctivo, a cargo de la entidad territorial certificada o Secretaría de Educación.

Para la Secretaría de Educación Distrital, impasses como la caída del cielo raso en la I. E. Santa María o la lámina de eternit en Liceo de Bolívar, pudieron haberse evitado si los establecimientos hubieran ejecutado sus mantenimientos preventivos, con los recursos que les gira el Ministerio de Educación cada año.

Ante esto, Juan Guerrero, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar (Usdibol), aseguró que tales recursos son insuficientes. Explicó que los colegios oficiales “funcionan por los recursos de gratuidad, son los únicos que recibimos del Mineducación, porque no cobramos por nada. El monto de esos recursos lo establece el mismo Ministerio, con base a los estudiantes que el año anterior terminaron el año escolar. Otorgan una suma anual por cada estudiante de preescolar, primaria, secundaria y educación media.

“Pero esa transferencia, primero, es insuficiente para las múltiples necesidades de una institución, cada año se ha venido decreciendo en un 25 % o 30 % a nivel general. Segundo, no la hacen oportunamente. Si el colegio inicia clases en la cuarta semana de enero, giran los recursos en marzo e incluso en abril”.

El también rector de la I. E. Promoción Social precisó en el caso de ese plantel, para el 2017 le giraron 166 millones 441 mil 066 pesos y para este año, 147 millones 180 mil 081 pesos, es decir, 19 millones 260 mil 985 pesos (11,57 %) menos. Esos recursos deben ser invertidos en tres sedes, que en total albergan a 1.933 estudiantes de primaria, secundaria y educación media.

Guerrero señaló que en 2017, el 76,3 % de los recursos se invirtió en: mantenimiento de mobiliario (26,8 %), mantenimiento de infraestructura (22,3 %) y materiales y suministro (27,2 %). El 23,7 % restante se repartió entre rubros como servicios públicos, actividades pedagógicas, honorarios, servicios técnicos, comunicación y transporte, proyectos pedagógicos, compra de equipos y seguros. “En el decreto 4791 de 2008, Mineducación establece en qué se deben invertir los recursos, y no es solo para hacer mantenimiento a las instituciones educativas”, recalcó Guerrero, precisando que “tiene un sinnúmero de rubros de egresos, por ejemplo: mantenimiento a la silletería, que es periódico. Mantenimiento a aires acondicionados, abanicos, sanitarios; pagar el servicio de contador público, quien tiene que trabajar el informe de gastos que presentamos a la Contraloría, a través de la Secretaría de Educación, porque el decreto establece que esas cuentas tienen que ir firmadas por un contador”. Añadió que “la Secretaría quiere lavarse las manos y echarle las culpas al eslabón más débil de la cadena. Su negligencia es la que ha llevado a la crisis de los colegios públicos, porque son el 80 % los que están en mal estado”.