‘Superturistas’ a bordo de vuelo hacia Cartagena

Es importante conocer que se debe respetar el patrimonio y la cultura de la ciudad, cumpliendo las normas y reglas locales. También se recomienda no ingresar a playas prohibidas para bañistas, respetar el horario establecido en las playas habilitadas para bañistas (7 a. m. a 6 p. m.); no ingresar al mar en estado de alicoramiento, bajo el efecto de sustancias alucinógenas o si recién comió; no descuidar a los niños y evitar acercarse a los espolones.

Las playas restringidas son: Los Pescadores, Crespo, Monumento a los Océanos, Café del Mar, Alcatraces, Bocana, Mar Linda y frente al semáforo de Marbella.