Investigan supuesto caso de abuso sexual en bus de Transcaribe

En el día de ayer se dio a conocer en redes sociales un supuesto caso de abuso sexual dentro un bus del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena.

La mujer afectada contó que mientras se movilizaba en la ruta Bocagrande, un hombre con sus partes íntimas al descubierto, tocó en repetidas ocasiones su trasero. Sin embargo, presa del miedo, no reaccionó hasta que el sujeto se bajó del articulado.

El hecho causó conmoción en la ciudadanía y alertó a las autoridades, que emprendieron las investigaciones.

Un vocero de Transcaribe afirmó que hasta el momento no tienen un reporte oficial de este presunto caso de abuso sexual. "El Centro de Control no tiene reportado una queja sobre este hecho dado a conocer en redes, sin embargo, esto no quiere decir que no haya sucedido, no podemos negarlo".

Transcaribe no puede dar una explicación exacta de ese comportamiento, pero sostuvo que apenas se dio a saber el supuesto acto de abuso se dio aviso a la Policía.

OTRO CASO

El vocero de la empresa precisó que sí conoce una denuncia de un hecho similar ocurrido en Patio Portal, el pasado fin de semana.

Según el relato, Un hombre que se encontraba orinando en un muro de la estación, empezó a mostrar sus partes íntimas a algunos usuarios.

El vocero de Transcaribe, añadió que el SITM cuenta con el apoyo de un grupo de uniformados en Patio Portal, quienes ayudan a ejecer control, además que inició una campaña 'Cero excusas' que busca concienciar a los usuarios sobre aquellos comportamientos que atentan contra la seguridad y el correcto uso del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

En esta se socializa el Manual del Usuario y los alcances del nuevo Código de Policía, que entró en vigor y que penaliza estas prácticas contra el sistema y los usuarios del mismo.