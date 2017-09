Supuesto caso de corrupción en contrato de señaléticas de Transcaribe

Los mapas, letreros e información visual, incluidos en el contrato manual de imagen y señalética de Transcaribe, adjudicados en la segunda mitad del 2016, han dado de que hablar en los últimos días.

Esto luego de que un ciudadano, de quien se desconoce su identidad, denunciará las presuntas irregularidades en el contrato entregado a la firma 3A Publicidad y Mercadeo S.A.S., porque cuyo representante legal es el esposo de una asesora externa de Humberto Ripoll, gerente del sistema.

ElUniversal.com.co se comunicó con Ripoll, y este afirmó que no entiende por qué salen a flote estas acusaciones de corrupción, pues todo el contrato de señaléticas se hizo de forma legal.

El funcionario precisó que en su momento, la Ministra de Transporte, Natalia Abello, consideró que se debía separar el manual de las señaléticas y la materialización de estas, y así se realizó.

"En el proceso licitatorio para el manual de señalética que definió los formatos, colores y tamaños de las piezas, se presentaron 3 propuestas, una de 103 millones, otra de 93 y una última de 66 millones. Siendo la propuesta de la firma 3A Publicidad y Mercadeo S.A.S. la más baja y por ello se escogió, sin embargo, se romó como base los lineamientos de Colombia Compra Eficiente", señaló el funcionario.

Agregó que el contrato se entregó en el tiempo estipulado; no requirió alguna adición presupuestal y se recibió a satisfacción por Transcaribe, por lo que no entiende de qué ilegalidad se le acusa.

"Yo lo único que he hecho es cuidar el erario público, se ahorraron cerca de 40 millones de pesos, a pesar que el comité de contratación me sugirió no contratar dicha empresa, yo estoy en la potestad de tomar la última decisión y yo considere que 66 millones eran más que suficientes para la realización del manual", indicó.

En cuanto a la relación de una de sus asesoras y el representante legal de la empresa en mención, Ripoll precisó que ella es una contratista por OPS, no es funcionaria de planta y no es ordenadora del gasto, y además, cuando se adjudicó el contrato, su hoja de vida decía que era soltera.

"Era la vida privada de ella, ella dijo que estaba soltera, no tenía porque saber con que X o Y persona estaba saliendo, eso es meterme en la vida personal", sostuvo Humberto Ripoll.

Finalmente Ripoll aclaró que el contrato adjudicado es el manual de los diseños de las señaléticas, no son los que se encuentran provisionalmente en las estaciones y en Patio Portal. Este contrato restante será atribuido en las próximas semanas.

