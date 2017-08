Suspenden actividad a 18 establecimientos comerciales de Cartagena

La Policía Metropolitana de Cartagena y la Secretaría del Interior, realizaron durante este puente festivo operativos de seguridad en las principales plazas del Centro Histórico, playas de la ciudad y diferentes barrios de Cartagena.

En el sector amurallado se hizo verificación de documentos y antecedentes a las trabajadoras sexuales, además se les aclaró a los turistas que no podían ingerir licor en las plazas de Cartagena.

En las diferentes localidades de la ciudad, se intervinieron establecimiento abiertos al público donde se vende y expenden bebidas embriagantes y por no cumplir con todos los requisitos y documentos para funcionar, las autoridades suspendieron actividades a 18 locales.

Terraza Bar Estanco, Discotecas el Templo de Nefertiti, Licores Estanco el Roble 24 horas, Terrazas Disco Bar y Heladería la Barra Barrio, fueron algunos de los establecimientos sellados preventivamente.

Los propietarios de los establecimientos no podrán abrir hasta que expidan la documentación. De no presentarla y levantar arbitrariamente el sello de suspensión de la actividad comercial, se les aplicará un comparendo y durante 3 meses no podrán abrir las puertas de sus locales.

"Estas actividades las realizamos para mejorar la tranquilidad, protección y convivencia de los sectores residenciales de la ciudad, donde nos han denunciado el consumo de bebidas alcoholicas, poniendo en riesgo la seguridad y el libre desarrolo de los menores de edad", sostuvo Fernando Niño, secretario del Interior.

El puente festivo dejó 20 capturados, 2 menores aprehendidos, 2 personas que tenían requerimiento judicial, una persona fallecida con arma de fuergo y uno en accidente de tránsito.

Finalmente, el secretario de Interior, Fernando Niño, precisó que estos controles seguirán en diferentes puesto de Cartagena, verificando antecedentes, registro a personas, documentos de los vehículos y papeles en regla a los establecimientos comerciales.