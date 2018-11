Suspenden actividades a un comedor del PAE en Cartagena

Por deficiencias sanitarias en sus instalaciones para la preparación de los alimentos a los niños beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Dadis suspendió las actividades del comedor de la Institución Educativa Santa María, en el barrio del mismo nombre, nororiente de Cartagena.

El concepto desfavorable al mencionado comedor estudiantil, se dictamina luego de varias inspecciones en las que se verificó el incumplimiento de varios requerimientos, que personal de salud y bienestar del Dadis (Departamento Administrativo Distrital de Salud) le hizo a los manejadores del PAE, sobre sus labores preparativas y de manipulación de productos de consumo nutricional.

El conductor del Programa de Vigilancia y Control de Alimentos del Dadis, Gustavo Orozco Lorduy, explicó que el centro educativo fue visitado en septiembre pasado, y se les hicieron varios requerimientos debido a deficiencias en las instalaciones, para la preparación de los alimentos a los estudiantes beneficiarios del PAE, pero no cumplieron con las recomendaciones.

En reciente visita de revisión por personal de salud, se corroboró que las instrucciones no fueron atendidas, pues el área de preparación de alimentos “permite el ingreso de plagas al no contar con protección, continúa el deterioro de las paredes, el techo no es de superficie lisa y también permite el ingreso de plagas, ademas del agua lluvia; los utensilios están en mal estado, estufas oxidadas, tablas de picar en mal estado”, explicó el funcionario.

Profesionales de salud además se percataron al entrevistar a los manipuladores, que estos “desconocen el cumplimiento y los requerimientos de las buenas prácticas culinarias y de manipulación de alimentos”, añadió Orozco Lorduy.

El espacio tampoco cuenta con registros actualizados de control de temperaturas, ni hay monitoreo del agua potable, no poseen trampa de grasa, y en general carecen de procesos frecuentes de limpieza y desinfección, señala el informe de la autoridad distrital de control, “Se hará seguimiento permanente a las actividades de preparación de alimentos, para cuidar la salud de los ciudadanos y en este caso en una institución escolar, para preservar la salud de los estudiantes beneficiados con el PAE”, dijo Antonio Sagbini Fernández, director del Dadis.

