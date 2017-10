Suspenden y sellan zona donde se construiría Urbanización Parque de la Troncal

El director de la Oficina de Control Urbano de Cartagena, Héctor Anaya, y el inspector de Policía del barrio El Country, Javier Cabrera, cumpliendo órdenes del alcalde de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, llegaron al barrio La Troncal y suspendieron y sellaron las obras de construcción de la urbanización Parque de La Troncal, que se adelantan en un área considerada como zona verde, y es de uso y recreación de la comunidad. Lea aquí: Alcalde pidió a la Fiscalía investigar el caso del parque en La Troncal

Anaya expresó que la dependencia a su cargo brindó apoyo técnico al Inspector de Policía con el fin de verificar la legalidad del cerramiento realizado por el particular, quien dice ser el propietario de dicho predio.

“Este cerramiento no se hizo bajo el estricto cumplimiento de las normas urbanísticas que exige tener una licencia de cerramiento urbanístico, por lo que el Inspector de Policía hizo el sellamiento e hizo el requerimiento pertinente a quien corresponda para que cumpla con los requisitos de ley. Además, dicho cerramiento no cumple con los aislamientos laterales exigidos por la norma y la forma como se hizo no es la técnica adecuada”, explicó el funcionario.

Por su parte, el alcalde Londoño dijo que “seremos implacables con quienes de manera fraudulenta han venido atentado contra el normal y legal desarrollo urbanístico de Cartagena”, dijo el alcalde Londoño Zurek.

El mandatario estuvo este jueves en el barrio La Troncal y conversó con los habitantes, a quienes les contó todas las acciones que viene adelantando el Distrito para evitar que se cometan abusos en ese sector de la ciudad.

Dijo que le pidió a la Fiscalía General de Nación abrir una rápida investigación sobre posibles irregularidades al interior de la Oficina de Instrumentos Públicos. También pidió el apoyo de la Superintendencia de Notariado y Registro, y puso en conocimiento de la Procuraduría y demás órganos de control esta situación.