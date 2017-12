Toros en Cartagena: Distrito y taurinos se preparan para una "corrida" jurídica

El pasado 11 de diciembre salió al ruedo un nuevo, aunquie ya tradicional, debate en Cartagena. El Alcalde (e) Sergio Londoño anunció que no permitirá que se realicen corridas de toros en la ciudad durante el tiempo que él esté en el Palacio de la Aduana, una decisión que, aunque ha sido aplaudida por unos, también ha sido rechazada por otros. (Lea aquí: “Mientras sea alcalde encargado no habrá corridas de toros en Cartagena”)

La noticia se da a menos de un mes de que se realicen las tradicionales corridas de enero. Los amantes de la tauromaquia y empresarios ponen sobre la mesa la posibilidad de llevar esta discusión a los juzgados con una “lluvia de tutelas” en contra del Distrito. Por su parte, la Administración distrital, desde ya se prepara para hacerle frente y "defender la vida de los animales".

Según los organizadores, la postura del alcalde Londoño viola el derecho al trabajo y es un acto de discriminación en contra de los taurinos, que ven estas corridas como parte de la cultura colombiana. Además, dicen, la Ley les ha dado la razón en diferentes disputas en otras ciudades del país, y Cartagena no será la excepción.

“Estoy sorprendido por la actitud fascista, porque la ley 916 y la sentencia 666 de la Corte Constitucional, avalan las corridas de toros. Somos una minoría que tiene el respaldo de la constitución. El béisbol es un deporte minoritario en Colombia, y nadie puede prohibirlo. Parece que el alcalde tomó inconsultamente esa decisión”, manifestó Edgardo Payares, cronista taurino y asesor de la empresa Toros de la costa.

Este versus ya se ha dado en otras ciudades importantes como Bogotá, donde el Distrito tuvo que habilitar la Plaza de Toros La Santamaria para espectáculos taurinos a inicios del 2017, para darle cumplimiento a la sentencia T296 de la Corte Constitucional en 2013, en la que se ordenó restituir el escenario como plaza de toros permanente para la realización de espectáculos taurinos.

Para impedir la realización de corridas en Cartagena, Londoño se apoya en la Ley 1774 de 2016, que tipifica como delito punible el maltrato a los animales.

Por su parte, Hugo Guzmán Fonseca, abogado de los empresarios de la feria taurina de Cartagena, en entrevista con RCN Radio, reveló que hoy presentará una acción de tutela, una demanda por daños y perjuicios, y una solicitud de investigación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.

“Voy a presentar el día viernes una tutela en favor, porque se está violando derechos como el de la igualdad y más porque en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín se van a hacer corridas de toros el próximo año”, finalizó.

Sobre este tema, Fernando Niño, secretario del Interior de Cartagena, señaló que hasta la fecha no se ha recibido ninguna solicitud por parte d elos organizadores para la realización de una corrida de toros, y que por tal razón, no se le puede dar una autorización a un evento que no tiene toda la documentación en regla.

En torno al tema de los toros es difícil llegar a un acuerdo entre las diferentes partes involucradas, así que la realización de las próximas corridas de Cartagena quedarán en manos de un juez, quien decidirá si la ley ampara a los taurinos o a los toros.