Taxista prefirió bajar a pasajera porque esta se rehusó a pagar el peaje

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes, Datt sancionó este miércoles a un conductor de taxi de placas TES 310 por negarse a prestar el servicio a una mujer con sus dos hijos el pasado martes hacia las 6 de la tarde.

(Lea:Taxista fue sancionado por negarse a prestar el servicio)

La mujer solicitó el servicio a través de la línea 211# desde el barrio El Bosque para trasladarse al barrio El Campestre. La operadora de la línea le asignó el móvil 72. Cuando la mujer se montó con su esposo y sus dos hijos 2 y 7 años al vehículo, el taxista le propuso pagar el peaje, adicional al costo de la carrera por lo que la mujer se negó aduciendo que solo disponía del costo de la carrera.

“Como él tenía que pasar por el peaje de Ceballos, le especifiqué al taxista que no llevaba prisa y llevaba el dinero estricto para la carrera, pero él quería obligarme a pagar el peaje además del servicio” a lo cual me negué rotundamente haciendo énfasis en que llevaba el dinero estricto y no llevaba prisa”, contó la mujer.

Tras recorrer unos cuantos metros, el conductor del taxi frenó y manifestó “que así no le servía” por lo que obligó a la mujer a bajarse del carro con sus hijos en medio de un fuerte aguacero.

“A esa hora llovía bastante, por lo cual me tocó bajarme en medio de esa difícil situación con los dos niños nuevamente a tomar otro taxi”, dijo la usuaria.

La mujer interpuso la denuncia contra el taxista identificado como Abel Giraldo quien deberá pagar una multa de un salario mínimo y medio mensual (un millón 100 mil pesos aproximadamente).

MÁS DE 30 SANCIONADOS

El pasado 9 de septiembre, otro taxista fue sancionado por negarse a prestar el servicio en el Centro Histórico a una pareja de esposos que se encontraban con su bebé en brazos y se dirigían al sector del centro comercial La Plazuela.

Las cifras del Datt revelan que en lo va del 2017, más de 30 conductores han sido sancionados por esta conducta, y a más de 324 se les han aplicado comparendos por no portar la planilla de tarifas.