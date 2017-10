Taxistas de Cartagena se unirán a paro nacional que se tomará los aeropuertos

Los taxistas de Colombia no dan su brazo a torcer en la lucha contra las plataformas digitales que promueven el transporte informal en el país (Uber y Cabify). Luego de la movilización del 10 de mayo de este año, donde el gremio demostró el impacto económico y social negativo que puede generar un cese de sus actividades, los conductores y propietarios se alistan para una nueva jornada de protestas a nivel nacional.

El descontento de los transportadores por la falta de soluciones definitivas por parte del Gobierno Nacional, especialmente de los ministerios de Transporte y de las TIC, ha motivado que la Mesa Nacional de Taxistas programe un nuevo paro. El objetivo de esta nueva manifestación, dice el gremio, es presionar a las autoridades para que tomen nuevas y más eficaces medidas que sirvan para desincentivar la oferta y demanda de estas opciones en movilidad.

Hugo Ospina, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoprotax), en comunicación con El Universal confirmó que el nuevo paro se realizará el lunes 23 de octubre de 2017. Según dio a conocer, además de no prestar el servicio habitual, se tiene programada la toma de los aeropuertos más importantes del país, entre ellos, el Rafael Núñez de Cartagena.

“Son varias las problemáticas que aquejan a los taxistas colombianos pero, como hemos venido denunciando desde su llegada al país, las aplicaciones de transporte informal son nuestra mayor preocupación. El 10 de mayo paramos la movilidad terrestre con una protesta, pero ahora frenaremos también la movilidad aérea. Con el paro de pilotos, hasta el presidente y sus ministros han intervenido, al parecer tenemos que parar el cielo para que nos escuchen a nosotros”, puntualizó Ospina.

La decisión de una posible toma de aeropuertos se debe, según las declaraciones del vocero de los taxistas, al impacto político, económico y social que ha tenido el paro de pilotos de Avianca, obligando a las autoridades competentes a que tomen las medidas necesarias para llegar a un rápido acuerdo entre las partes. De existir el mismo interés con las peticiones de los taxistas, aseguran, la competencia desleal de plataformas como Uber ya habrían terminado. (Lea aquí: Estudian autorizar a pilotos extranjeros para mitigar huelga de Avianca)

Otra de las inconformidades del gremio de taxistas de Colombia, que también se deriva de plataformas como Uber y Cabify, es la supuesta inactividad de la Superintendencia Financiera. El líder de los taxistas asegura que la entidad no ha tomado ningún tipo de acción en contra de los bancos que les prestan sus servicios a estas empresas, lo que les permite seguir funcionando a pesar de que su actividad económica está declarada como ilegal.

“Los bancos nos embargan los taxis y nuestras casas porque no podemos pagar las cuotas, pero les prestan el servicio a estas multinacionales que nos están quitando los clientes, a pesar de ser ilegales. Es como si alguien manda un kilo de coca al exterior y pide que le consignen a una cuenta de ahorros como si nada. Este paro será uno de los más importantes de los últimos años y ya estamos hablando con los taxistas de todas la ciudades parta que se unan”, finalizó Hugo Ospina.

Cartagena se une al paro

Aunque aún no les llega una confirmación oficial por parte de la Mesa Nacional, los 5.740 taxistas de Cartagena, afiliados a 14 empresas diferentes, también se unirían al paro una vez se haga el llamado desde Bogotá. En el caso local, además de las peticiones a nivel nacional, los conductores y propietarios de la ciudad tienen sus propias peticiones al Distrito.

Felix Barrios, Secretario de Derechos Humanos de Sincontaxcar y fiscal de la CUT Bolívar, aseguró que los taxistas de la ciudad están preparados para afrontar un nuevo paro y señaló que, a pesar de haber solicitado audiencias con el alcalde (e) Sergio Londoño y el director del DATT, Edilberto Mendoza, hasta el momento no se ha podido acordar una reunión por su supuesta falta de voluntad.

“Le hemos solicitado audiencia al alcalde (e) y al director del DATT, pero hasta el momento no hemos logrado sentarnos con ellos. En toda la ciudad se ha venido incrementando el servicio informal y las autoridades no han hecho casi nada para controlarlo. Además de este tema, el pliego de los taxistas de Cartagena también está el mal estado de las vías, la inseguridad y la falta de una planilla para hacer ocasionalmente recorridos intermunicipales”, dijo Barrios.

Sobre este último punto, Will Vasquez, presidente del sindicato de taxistas de Cartagena, enviará una carta al Ministerio de Transporte explicando las razones de esta petición. El texto, según pudo conocer este medio, expone que “en Cartagena se presentan muchos viajes ocasionales a otras ciudades de la costa pero las empresas manifiestan no tener disponibilidad de planillas porque el Ministerio no las está facilitando, aumentando el transporte ilegal”.

Este medio intentó obtener una declaración por parte del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) sobre las quejas de los taxistas locales pero no obtuvo respuesta.