Teletón, de puertas abiertas a Cartagena

Por un accidente en moto, Jairo Antonio Galindo Zabaleta ha sufrido los síntomas de una lesión medular durante 10 de sus 26 años.

Motivado por los eventos y comerciales divulgados en la televisión nacional, este año decidió visitar las instalaciones de Teletón Cartagena. “Me inscribí hace poco y el lunes comencé a recibir terapias. Antes las recibía por la EPS, pero acá me he sentido excelente”, dijo el joven.

Como él, los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad física o motora, pueden acercarse al Centro de Rehabilitación Teletón en Cartagena, en el segundo piso del centro comercial Paseo de La Castellana, locales 249, 250 y 251, e iniciar gratis el tratamiento que requiera su patología. El horario de atención es de 7 a. m. a 5:30 p. m., de lunes a viernes.

ASÍ ES LA ADMISIÓN

Para acceder a los servicios de Teletón basta con que un familiar del paciente se dirija a la dirección mencionada con copias del documento de identidad y de la historia clínica del posible beneficiario, para que una auxiliar de servicio al cliente le programe una cita con la trabajadora social.

Esta profesional le hará un estudio socioeconómico al paciente, en el que se indagará sobre las condiciones sociales en que vive, porqué solicita las terapias en Teletón y de qué tipo las requiere.

Esa información la presenta ante el Comité de Accesibilidad, conformado por un fisiatra, la coordinadora de Atención al Usuario y la trabajadora social, quienes la evalúan y, de acuerdo a la patología del paciente, posteriormente le informan si fue o no admitido.

El paciente rechazado es aquel cuya patología no es atendida en el Centro de Rehabilitación, como las asociadas a las discapacidades auditivas y visuales y al autismo.

El admitido es citado a una reunión donde se le explica qué es Teletón, cuáles son sus derechos y deberes, cómo debe solicitar las citas, entre otros.

Luego es valorado por un equipo de profesionales que define el plan de tratamiento, es decir, qué terapias requiere y por cuánto tiempo para alcanzar una meta inicial y así sucesivamente. La periodicidad es acordada según la disponibilidad del usuario.

MÁS DE 100 ATENDIDOS

Teletón Cartagena informó que solo en el pasado enero atendió a 190 personas. Este mes aspira a que la cifra aumente a 200.

Personas de todas las edades con discapacidad física o motora residentes en municipios del departamento de Bolívar, e incluso en los departamentos de Córdoba y Sucre, entre otros, arriban a Cartagena a recibir su tratamiento y luego retornan a sus sitios de origen.

ESTE 24 Y 25 DE FEBRERO: TELETÓN “EN MANOS DE TODOS”

Bajo el eslogan “en manos de todos”, la Teletón estará al aire desde las 10 de la noche del viernes 24 de febrero hasta la 1 de la mañana del domingo 26 de febrero.

El evento, de 27 horas ininterrumpidas, busca vencer la indiferencia y movilizar a los colombianos a contribuir con una obra que cambia la vida de miles de personas y sus familias, apelando al sentimiento de satisfacción que causa el hecho de colaborar con el otro.

Muchos no saben que la Teletón es de la ciudadanía, y si no existe la colaboración anual, si no se llega a la meta, tendrá que cerrar las puertas de uno de sus cuatro centros.

La fundación está presente en Barranquilla, Manizales, Soacha y Cartagena. Su gran deseo es poner en funcionamiento un quinto centro de rehabilitación, en Teusaquillo, Bogotá, que por motivos económicos se tuvo que aplazar.

Recordemos que en 2016, pese a que el recaudo de la Teletón llegó a los 10.298’608.242 millones de pesos, no superó la meta de 13.062’930.884 millones de pesos, que representó el total alcanzado el año anterior.

A nivel nacional, la cuenta corriente número 00088888-3, del Banco de Bogotá y a nombre de Fundación Teletón, recibe donaciones. Quienes deseen conocer cómo se invierten esos recursos, pueden ingresar a la página web www.teleton.org.co.