¡Tenga cuidado! Se mantiene fuerte oleaje en el mar Caribe

Si tenía pensado ir a las playas de Cartagena o realizar un paseo en lancha, debe tomar precauciones.

El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (Cioh) advirtió sobre las condiciones adversas en el mar Caribe, lo que puede provocar un oleaje hasta de tres metros y medio de altura.

“Estas son condiciones propias de la época seca del año, caracterizada por vientos constantes y ausencia de lluvias. Actualmente, frente a la zona central de la Costa Caribe colombiana registramos intensidades en los vientos entre 20 a 35 nudos, y ráfagas hasta 40 nudos; generando un oleaje entre los 2 y 3 metros y medios de altura”, indicó el capitán Julio Monrroy, jefe del área operacional del Cioh.

Este fenómeno, según Monrroy, se sentirá con mayor intensidad en los departamentos del Magdalena, Atlántico y Bolívar y en menor proporción en el Archipiélago de San Andrés y Providencia al igual que la zona norte de La Guajira.

No hay restricciones

Hasta el momento las autoridades de la ciudad no han restringido el zarpe de embarcaciones menores, tampoco el ingreso de bañistas en el mar.

Sin embargo, el fuerte oleaje en las playas es de cuidado, por lo que el Cuerpo de Bomberos de Cartagena indicó que este lunes hace campañas de prevención y concientización tanto a turistas como nativos sobre las condiciones del mar y los fuertes vientos.

Para ello 70 salvavidas se encuentran custodiando los 22 kilómetros de playa.

Recomendaciones

Bomberos hace un llamado a la ciudadanía para que acate las normas de seguridad y así evitar posibles eventualidades.

*No ingrese a las playas prohibidas para bañistas

*Absténgase de ingresar a las playas en las noches y las madrugadas, ya que corren peligro porque los salvavidas trabajan de 7 a.m. a 6 p.m.

*No ingrese bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas.

*No se bañe cerca de los espolones.

*No pierda de vista a los niños

*Consulte los boletines meteorológicos

*Siga las recomendaciones que le entregue el salvavidas encargado y las autoridades de la zona.

*No entre de inmediato hasta zonas más profundas.

Las medidas de precaución también cobijan a los deportistas náuticos, quienes pese a ser nadadores expertos, deben tener cuidado dada la anormalidad en el comportamiento del mar durante estos días.

Continúa el monitorio

Se prevé que las condiciones adversas en el mar Caribe sigan hasta mañana 6 de febrero. El CIOH continúa el monitoreo del fenómeno.