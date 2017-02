"Tengo el título, ahora espero tener mi casita"

Del sector Los Trupillos, a la Institución Educativa Jesús Mestre, ambos en el barrio Nelson Mandela, está relativamente cerca. Sin embargo, para doña Ana Beatriz García de Tapias, caminar de su “casita” hasta ese colegio era casi “una eternidad”, ya que un problema en su rodilla derecha y los fuertes dolores en sus caderas no le permiten andar a pasos rápidos. Muy poco sale de su vivienda hecha de tablas y cuando lo hace dice que es para cumplir citas médicas.

Pero para esta mujer de 75 años ayer era una oportunidad que estaba esperando desde hace muchos años. Por eso se levantó bien temprano, le pidió a una de sus nietas que la acompañara para caminar hacia el colegio e ir descansando en medio del trayecto, y cumplir una cita, no con el médico, pero sí con un sueño: poder decir: “ahora sí tengo mi propiedad”.

Y es que ayer el alcalde de Cartagena, Manolo Duque y el gerente de Corvivienda, William García Tirado, entregaron 200 títulos de propiedad, a igual número de personas en Nelson Mandela, que los acredita como dueños de sus predios.

Doña Ana Beatriz, lleva alrededor de 17 años viviendo en este barrio y es desplazada por la violencia. Como muchas familias que residen en esta zona deprimida de Cartagena, llegó a esta ciudad huyéndole a los grupos armados desde el corregimiento de Santodomingo de Mesa, jurisdicción de El Carmen de Bolívar.

Con mucho esfuerzo se instaló en Mandela, se alojó en una pieza y mientras salía a vender aguacates, mangos, bollos, fue haciéndose a unos ahorros, y adquirió el terreno. “Llegué aquí con un hijo, después se vino mi esposo. Trabajaba muy duro y así conseguí palitos, tablitas, unas carpas, zinc, y fue así como me hice a mi cambuchito”.

Han pasado 17 años, y aún cuando sabía que tenía su humilde vivienda en donde reside con un hijo con discapacidad visual, sentía que eso aún no era suyo. Pues no había un documento que lo acreditara como tal. Después de muchos años de esfuerzos salió favorecida con el título de propiedad y con lágrimas en sus ojos, agradeció al Todopoderoso y al alcalde Duque Vásquez, pero aprovechó para pedir ser incluida para remodelar su vivienda.

“Le pedí que me ayudara con unos materiales para tener una vivienda digna. Me dijo que eso será un hecho. La verdad estoy muy alegre porque me negaron un subsidio una vez porque este terreno no aparecía como mío. Ahora sí voy a lograr otros beneficios”, dijo la mujer.

Se acabó la zozobra

Claudina Cassiani Cárdenas, otra de las 200 beneficiadas, indicó que lleva 23 años viviendo en este mismo barrio y según cuenta, desde que fue desplazada de su natal Marialabaja, llegó con su niña que en ese entonces tenía un año, y siempre vivía en zozobra.

“No trabajaba tranquila, porque siempre nos avisaban que iban a desalojar y tenía que venir corriendo, porque en aquel entonces mi esposo no trabaja y yo sí. Siempre vivíamos con esa zozobra de que algún día nos iban a sacar”, relató la mujer.

Aunque esa angustia acabó hace algunos años, la preocupación siempre se mantuvo porque no podían acceder a subsidios o créditos porque donde viven no estaba a su nombre. “Después de mucho tiempo ya puedo decir que tengo casa. Hoy recibo este título con mucha alegría. Es importante porque puedo acceder a programas del gobierno”, aseguró.

Por un récord

El alcalde Manolo Duque fue el encargado de entregar los título de propiedad y aseguró que la meta es lograr en este barrio una cifra récord y “con esto buscamos dignificar la vida de estas personas y superar la desigualdad. Nos propusimos metas en nuestro gobierno ya que siempre se habló de esto y nunca se entregaron, pero ellos hoy tienen sus títulos y así combatiremos la pobreza. Esperamos entregar desde hoy, hasta el mes de junio 1170 títulos”, indicó.

Por su parte, William García, aseguró que Nelson Mandela es una prioridad, pero no se descuidarán los otros sectores, pues la meta es que antes de finalizar el periodo del alcalde Duque se avance en 7.500 procesos que hoy se adelantan. “No es fácil, pero estamos trabajando de la mano con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Trabajamos para que muchas familias obtengan estos beneficios después de tanto tiempo”.