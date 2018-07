Teresa, una de las 586 PQR resueltas por el Dadis en 2018

Con dos meses de nacida, a Teresa Sierra Vivero le diagnosticaron plagiocefalia anterior derecha, cierre precoz de una o más suturas craneales que produce un crecimiento y desarrollo anormal de la cabeza. A ella se le cerró una sola sutura.

Para su madre, Elvia Vivero Valderrama, ese diagnóstico fue tan angustiante como la espera a la que la sometió su EPS, Salud Total, para la entrega de las órdenes médicas correspondientes. “Apenas le diagnostican plagiocefalia, los neurocirujanos me dicen que hay que operarla antes de los cinco meses para una pronta recuperación. Ahí comenzó mi odisea”.

Precisó que “comencé a pelear con la EPS para que me autorizara el TAC craneal, después para la cirugía. Me tocó ir y venir muchas veces, fue una locura. Logré que la operaran a los cuatro meses”.

Pero ahí no terminó su odisea. “Después de la cirugía, a la niña le mandan una órtesis craneal, era urgente colocársela porque si no la cirugía quedaría incompleta. La EPS me decía “ven mañana”, “tienes que radicar la orden”, “espera tanto tiempo”, “todavía no”. Yo decidí colocar una tutela y llamar a un amigo periodista (...) Él me contactó con el Dadis”.

Quien se apersonó de su caso fue Clara Sumosa, coordinadora de Peticiones Quejas y Reclamos (PQR). “Me orientó, me explicó cuáles eran los procedimientos. Ella se encargó de hacer llamadas, de gestionar el caso, y me entregaron la orden. El 5 de marzo viajé a Bogotá para que le tomaran las medidas de la cabeza a la niña. Me dijeron que volviera en 15 días y el 20 de marzo le colocaron la órtesis. Desde ese momento viajo cada 15, 20 días a Bogotá, para control a la órtesis. Se la ensanchan porque la cabecita le va creciendo.

“Mi hija ha tenido una mejoría casi del 100 %, porque por el diagnóstico le dio una asimetría facial, es decir, las partes de su cara no eran iguales. Ahora le observas la carita y es muy difícil definir la asimetría”, destacó la agradecida madre, de 29 años.

Una de 680 PQR

La queja de la madre de Teresa es solo una de las 680 PQR que ha recibido el Dadis en lo que va transcurrido de 2018. De esas, ha resuelto 586. Otras 94, están en trámite, por tratarse de pacientes con enfermedades crónicas que requieren acompañamiento permanente.

Dadis precisó que de las 680 PQR, 504 son contra EPS del régimen subsidiado y 34 contra EPS del régimen contributivo. Las 142 faltantes contra IPS y otras entidades. De lo que más las han causado son: la vulneración de las EPS a la libre elección, oportunidad en el servicio y entrega de medicamentos no POS, con 367, 233 y 32 quejas, respectivamente.

Pero las PQR también estuvieron a la orden del día en 2017. Se reportaron 747 contra EPS del régimen subsidiado, 106 contra las del régimen contributivo y 56 contra IPS y otras entidades, para un total de 909. La vulneración a la libre elección de EPS y la escasa oportunidad en el servicio también lideraron la lista el año pasado, con 586 y 220 denuncias. La negación a la afiliación quedó tercera entre las PQR más presentadas, con 25. Si usted tiene alguna petición, queja o reclamo ante una entidad de salud, no se quede callado, acérquese al Dadis.

Ponga una PQR

Antonio Sagbini, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), informó que quienes tengan inconvenientes e inconformismos con la atención, autorización de servicios médicos, entrega de medicamentos, entre otros, “lo primero que deben hacer es presentar la querella ante la EPS o IPS, si a pesar de esto no obtienen respuesta o se sienten inconformes con la misma, tienen a su disposición la Oficina de Atención al Usuario del Dadis, para presentar sus Peticiones Quejas y/o Reclamos (PQR)”. Esta atiende de lunes a viernes, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m.

Para obtener su acompañamiento es requisito llevar: queja presentada en la EPS o IPS; escrito dirigido al Dadis, donde resume la situación con los datos más relevantes; copia de la cédula del quejoso; y soportes (historia clínica, solicitudes o autorizaciones, acciones legales, etc.).